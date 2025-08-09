Sin agua medio centenar de vecinos de Villayón por varias roturas en la traída (y la sequía)

Medio centenar de vecinos de los pueblos de la zona alta de Villayón se quedaron ayer, viernes, por la tarde sin agua. Los motivos: "varias roturas y una sequía galopante", según la alcaldesa, Estefanía González, quien asegura que hoy, sábado, por la mañana el suministró volvió a la normalidad tras trabajar "durante toda la noche" para dar una alternativa.

La regidora ordenó la movilización de con camión cisterna con 26.000 litros de agua. La interrupción del suministro duró horas, si bien los vecinos afectados tuvieron pronto alternativa. Al ser un bien básico, la falta de agua causa mucha incertidumbre. Además, se trata de pueblos mayoritariamente habitados por personas de edad avanzada.

Al 40% de su capacidad

González advierte que "nunca, hasta la fecha" pasó algo similar. "Ahora hay normalidad porque conectamos con otro manantial", apunta. Según indica, el depósito está al 40 por ciento de su capacidad, lo que garantiza el servicio y la presión.

Se da la paradoja de que el concejo abastece a través del embalse de Arbón a siete municipios de la costa noroccidental asturiana. "Villayón da agua, pero no la recibe", explica la regidora.