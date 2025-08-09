Sin agua medio centenar de vecinos de Villayón por varias roturas en la traída (y la sequía)
El Ayuntamiento movilizó un camión cisterna con 26.000 litros para abastecer a las viviendas: "Nunca pasó nada igual"
Medio centenar de vecinos de los pueblos de la zona alta de Villayón se quedaron ayer, viernes, por la tarde sin agua. Los motivos: "varias roturas y una sequía galopante", según la alcaldesa, Estefanía González, quien asegura que hoy, sábado, por la mañana el suministró volvió a la normalidad tras trabajar "durante toda la noche" para dar una alternativa.
La regidora ordenó la movilización de con camión cisterna con 26.000 litros de agua. La interrupción del suministro duró horas, si bien los vecinos afectados tuvieron pronto alternativa. Al ser un bien básico, la falta de agua causa mucha incertidumbre. Además, se trata de pueblos mayoritariamente habitados por personas de edad avanzada.
Al 40% de su capacidad
González advierte que "nunca, hasta la fecha" pasó algo similar. "Ahora hay normalidad porque conectamos con otro manantial", apunta. Según indica, el depósito está al 40 por ciento de su capacidad, lo que garantiza el servicio y la presión.
Se da la paradoja de que el concejo abastece a través del embalse de Arbón a siete municipios de la costa noroccidental asturiana. "Villayón da agua, pero no la recibe", explica la regidora.
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos
- La 'reina de los mares' sale gigante en Tazones: 'No había visto una tan enorme en mi vida
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales
- Nueva incorporación al cartel festivo de San Mateo: este grupo actuará la víspera del Día de América en La Ería