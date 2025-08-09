Amor a la vida en el Fantasio de Navia: gran derroche de arte en toda su expresión

"Estamos aquí para amar la vida", proclamó ayer Juan Rodríguez Coloma, consejero delegado de Industrias Lácteas Asturianas (ILAS-Reny Picot), en la presentación del recital "Américalatida", que tuvo como escenario el cine Fantasio, de Navia. El compositor y guitarrista Fernando Egozcue, el violinista Thomas Potiron y la bailarina Cristina de Vega manejaron a su antojo las sensaciones y las emociones de las 400 almas que abarrotaron el recinto, como el pasado martes lo hizo el maestro Achúcarro y como previsiblemente lo hará este próximo lunes la Orquesta Festival Horacio Icasto, dirigida por Ramón Torrelledó.

El festival, impulsado por la Fundación Reny Picot, ofreció ayer un programa que combinó el intimismo de las velas que bordeaban el escenario con el virtuosismo de dos músicos que acumulan tres lustros de colaboración y que en algunas piezas prácticamente establecen un diálogo entre sus instrumentos. Este juego fue particularmente evidente en el tema "Cupa", pero se observó también en otros.

Mezcla argentina y francesa

El repertorio estuvo compuesto en su mayor parte por creaciones del argentino afincado en Madrid Fernando Egozcue, quien optó por interpretaciones ajustadas a la partitura original, sin innovaciones. Thomas Potiron, francés de Nantes, desplegó una actuación propia de quien ha nacido en un ambiente melómano y convierte su pasión infantil en un modo de vida.

Autoridades y personalidades

Entre los asistentes al concierto figuraban, los promotores del espectáculo, Francisco Rodríguez, presidente de Ilas, y sus hijos Rocío y Juan; la consejera de Cultura del Principado, Vanesa Gutiérrez; los expresidentes de Asturias Juan Luis Rodríguez-Vigil y Javier Fernández; el presidente de la Junta, Juan Cofiño; el exministro Gustavo Suárez Pertierra; el presidente regional del Partido Popular, Álvaro Queipo, y su compañero de partido Isidro Fernández Rozada; los exrectores de la Universidad de Oviedo Juan Vázquez y Santiago García Granda; la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo; las políticas gijonesas Paz y María Antonia Fernández Felgueroso; el oftalmólogo Luis Fernández-Vega; los empresarios Rodríguez-Ovejero, Antonio Suárez y Nicanor Fernández; la directora general de LA NUEVA ESPAÑA, Ángeles Rivero, y sus antecesores José Manuel Vaquero e Isidoro Nicieza; el director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda; la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando; el director del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), Ramón Rodríguez; los filósofos Amelia Valcarcel y Lluis Xabel Álvarez; el diplomático Yago Pico de Coaña; el abogado y escritor Manuel García Rubio; o el economista Jesús Sanmartín.

Egozcue y Potiron, habituales del Horacio Icasto, mostraron como dos músicos de generaciones distintas pueden retroalimentar su dinamismo juvenil. Y en cuatro de las piezas, la bailarina madrileña Cristina de Vega –con una trayectoria de dos décadas en las compañías de flamenco más destacadas de España– hizo girar a los 800 ojos congregados en el Fantasio con sus vestidos de volantes y su fascinante mantón rojo.