El bateo de Navelgas sorprende a los participantes de diferentes países: "No se puede pedir más"

Hace calor en Navelgas y la pequeña Lois Gizel, de nacionalidad holandesa, se queja precisamente del eso, de la temperatura. "Pero el resto es estupendo, no se puede pedir más", se apura a contestar su padre, Niels Gizel. Lo que gusta de Navelgas estos días es "el ambiente" que trae el Campeonato Mundial de bateo de oro, una actividad tan singular en Asturias como atractiva. Añade más: "La comida, la gente y la organización".

Este holandés lleva 12 años buscando oro. "Es su gran sueño", cuenta su pareja, Simone Westhyuis, quien añade que el encuentro de Asturias "no tiene nada que ver" con otros que se organizan en Europa: "Aquí estamos mejor".

Gran balance

En la organización creen que la expectativa se cumple. Lo cuenta Begoña Mayo, miembro de la asociación Barciaecus. "Se nota que la gente esta disfrutando", advierte.

Cerca tiene a los bateadores. Las piscinas están debidamente ordenadas. Se participa en categoría individual, por parejas y por grupos. Michaela Kuzminová, de Eslovaquia, mira a atenta desde la grada del inaugurado Navelgas Arena, cercano al polideportivo y al río. Dice estar contenta y con una palabra resume el resto de sus impresiones: "Funny (divertido)".

Leorgina González es de Navelgas y se presta a responder por qué el bateo es tan importante para todos los allí congregados. "No se puede explicar, en como una inyección de algo". Su prima, Cristina Álvarez, afirma que es "prestoso" ver cómo la tradición se transmite de padres a hijos.

En la zona reservada para las pruebas se puede ver en directo, a través de una gran pantalla, lo que ocurre. También un gran reloj mide los tiempos. La pequeña Julieta Rubio, de 12 años, explica a la perfección lo que supone el tiempo para un bateador. "Los mejores sacan (de la arena de los cubos debidamente preparados) todas las pepitas en un minuto y cuarenta segundos y el más rápido, cinco pepitas en 37 segundos".

Simone Westhyuis y Niels Gizel, con Lois y Luka Gizel, posan con la mascota de Barciaecus, «Pinchín». / ANA M. SERRANO

Leticia Lobo y Elena Tardío son de Aller. Las une a Navelgas una amistad. Ayer, compitieron y la última no ocultaba su nerviosismo. Tampoco que la actividad "ilusiona". En otro punto del Navelgas Arena hay un mirador y piscinas para poder aprender a batear. La ovetense Sofía Álvarez, de nueve años, lo intenta ante la atenta mirada de su padre, Alberto. "Estamos aquí encantados", resume el último.

María Víctoria Díaz, quien trabajó como profesora dos años en Navelgas, logra ver cuatro pepitas de oro: "Empiezas y te vas enganchando". Misma opinión tienen Andrés Redruello y Yasmín Fernández, dos jóvenes de Navelgas que añaden: "Lo que más nos gusta es el ambiente y la ‘piquilla’".

Suena música country y pop rock, numeroso público mira desde las gradas el bateo, otras personas acuden a la orilla del río o se hacen un autorretrato en el columpio que luce lema, "Oro puro". Hay bar y puestos de venta y algo "muy muy" especial: la tranquilidad del pueblo asturiano.