El Juan Sebastián Elcano navega por el Esva: así fue el divertido descenso folclórico de Trevías
Decenas de participantes se suman a la cita que llenó de diversión el cauce valdesano
El Juan Sebastián Elcano se desvió de su ruta este sábado para navegar por las tranquilas aguas del río Esva. Fue una de las divertidas embarcaciones que se sumaron al Descenso Folclórico de Trevías, una cita que llenó de diversión la localidad valdesana.
Además del barco donde ha navegado la princesa Leonor, este sábado en Trevías también hubo una embarcación dedicada al Real Oviedo y su histórico ascenso, otra recordando el medio siglo del colegio público San Miguel de la localidad treviense y hasta una lancha emulando el Titanic. Junto a las creaciones más sofisticadas, también hubo quien tiró de flotador para salvar el recorrido establecido por la organización, que corrió a cargo de la Trevías Sociedad Festivo Cultural.
La salida tuvo lugar a las 12:00 horas desde el pozo La Mouriente y la meta estuvo en plena localidad de Trevías, donde tuvo lugar la comida campestre a base de chuletas. A continuación, se repartió el tradicional frixuelo.
