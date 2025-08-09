Natalia de Valdés, nadadora, campeona del mundo en aguas abiertas: "Navia me devolvió la ilusión por nadar"

La nadadora María de Valdés (Fuengirola, 1998) rompió a llorar cuando recordó a su padre, fallecido hace poco más de año y medio, en el escenario del cine Fantasio. La pregonera de la esta 67ª edición del Descenso (el sábado será la Copa de Asturias y el domingo, la prueba principal) recordó cómo empezó en el deporte (con tres años se lanzó a una piscina) e hizo un gran homenaje a todos los voluntarios que hacen posible el Descenso y, en particular, el también fallecido Juan Luis Villamil, Moreno.

Fue un pregón tierno y comprometido, que vislumbró todo lo que aporta el deporte en la vida de las personas. En palabras de la interesada: "No solo es un número (por la clasificación)". También es algo que está ahí, invisible y a la vez real, cuando algo va mal. Es algo que, además, funciona. Que hace sentir bien en momentos malos.

Natalia de Valdés, que contó que nunca hasta la fecha había hablado en público, optó por seguir compitiendo cuando falleció su padre. "Tenía dos caminos: dejarlo o seguir", dijo. Eligió lo segundo y "lo di todo". Precisamente el recuerdo de su padre fue su motor. Lo dijo al público reunido en el cine Fantasio, que interrumpió una vez su pregón, de algo más de ocho minutos, para dedicarle un aplauso. "He pasado por muchas cosas, pero nada me afectó tanto como la pérdida de mi padre", confesó. "Pero hay que aprender a elegir lo mejor para tu camino y yo opté por seguir", señaló. Resultado: campeona del mundo.

Un orgullo "inmenso"

"Es un orgullo inmenso estar aquí rodeada de agua, tradición y cariño", contó De Valdés. Definió como "limpia" la travesía de Navia y señaló que el deporte enseña mucho: "A respirar hondo cuando todo cuesta; a confiar en mí misma cuando no se ve el final". Fueron su padre y su tío quienes más apostaron por la natación, quienes, de alguna manera, se la presentaron como un deporte al que dedicar horas. La nadadora contó además una anécdota: con tres años se quitó los manguitos y se lanzó al agua de la piscina.

Su madre saltó a por ella, tal vez porque desconocía que su padre la observaba desde una distancia prudencial. "’¿Ves como podía?’", le dijo a su esposa tras ver a la pequeña salir con una sonrisa. Aunque en el agua siempre es mejor ser prudente, la experta nadadora dejó entrever con esta historia que tal vez estaba destinada a lo que hizo y hace.

También contó que en 2021, tras una racha de malos resultados (se quedó a las puertas de los Juegos Olímpicos de Tokyo) "y con la sensación de haber decepcionado a todos", llamaron desde Navia. "Al final me decidí a venir y hoy puedo decir que Navia me devolvió la ilusión; recuerdo que no entrené nada y que me daba hasta vergüenza lo que se podía ver; pero aquí el apoyo es el mismo para todos, al margen de la posición, que solo es un número".

Su primer Descenso, en 2015

Lo cierto es que participó por primera vez en esta prueba en 2015 y durante su pregón se notó su conocimiento de Descenso y de la villa. "Lo que se celebra aquí no es solo una prueba, es un pueblo volcado en el deporte; es la ilusión y el respeto, un lugar que se siente", dijo. De Valdés dio las gracias "a todos los que hacéis posible esto" y, en particular, a su familia.

Habló de la importancia del sacrificio, la constancia y la humildad: "A veces, por mucho que entrenes, las cosas no salen". Estar en Navia como pregonera "es un regalo", confesó en una gala en la que no faltaron sorpresas. El presidente de la asociación Amigos de la Ría, Eduardo Artime, entregó sendas placas de honor a Manuel Álvarez Rodríguez, "Manolo", y Kike Lazcano.