Pepe de Pérez, en el corazón de Santa Eulalia de Oscos

El vecino de Santa Eulalia de Oscos José Manuel Niño, más conocido como Pepe de Pérez, recibió este fin de semana un sentido homenaje póstumo de sus vecinos. Fallecido en 2021, fue un hombre especial, "entrañable", como dijo el Alcalde, Francisco López, impulsor del homenaje junto a la corporación municipal. Una persona que tenía muchos perfiles y, sobre todo, que se hacía querer:

"Fue abogado, comerciante, taxista, taberneiro", enumeró López en un intento de describir todo lo que ayudó e hizo por el pueblo y sus vecinos. Precisamente por ello, la plaza que lleva su nombre y estrenó una placa hecha por ferreiros de la zona con Friedrich Bramsteidl al frente, estaba abarrotada.

Fue el hijo de Pepe de Pérez, el que hoy el director general de Reto Demográfico, Marcos Niños, el que dio las gracias al pueblo en nombre de la familia. No pudo contar todo lo que tenía previsto por la emoción. "Tenía más de ochenta años y pensaba que tenía 20, con eso lo digo todo; no había forma de llevarlo para casa", contó Niño.