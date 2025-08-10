El bateo de Navelgas sí que es de oro: un mundial "para la historia" que coronó a estos ganadores

El presidente de la Asociación Mundial de Bateo de Oro (World Goldpanning Association), el sudafricano Sanjay Singh, se coronó ayer como campeón mundial en Navelgas. Su felicidad era notable y compartida con la finlandesa Pia Makela que se hizo con el trono femenino de un campeonato donde todo salió a las mil maravillas. "Este campeonato marca una época, un antes y un después en la historia del bateo de oro", subrayó emocionado César Castaño, presidente de la asociación de bateadores Barciaecus que organizó un evento que contó con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA.

"Le pongo una nota de veinte sobre diez y no es solo mi opinión, sino la de todos", señaló Singh para quien el Campeonato Mundial de la localidad tinetense será imborrable. Logró su primera y única medalla en el anterior mundial asturiano, en 2015, y ahora repite a lo grande. "Es algo increíble, no tengo palabras. Estoy recibiendo mucho amor y veo a toda la familia del oro unida", señaló Singh.

Singh se dirige al público / Tania Cascudo

Para amor el de la flamante campeona del mundo que recibe el reconocimiento en plena luna de miel. La historia tiene miga porque Pia Makela empezó su historia de amor con Ari Nissila en 2015, en el primer mundial celebrado en Navelgas y ahora regresa recién casada. "Estoy muy orgullosa, me encanta Navelgas y esta es la mejor competición del mundo", subrayó.

Pia Makela posa tras lograr el campeonato femenino. / Tania Cascudo

Por equipos el país ganador fue Alemania, seguido en segunda posición por Italia y en tercer puesto por la República Checa. En cuanto al XXIV Campeonato Nacional de Bateo, el primer puesto femenino fue para Alicia Rifaterra, mientras que en la categoría masculina triunfó Pelayo Monasterio, consagrándose como el mejor local. El tinetense, de 26 años, se mostró orgulloso de su primer gran triunfo. "Empecé de pequeño, con 4 o 5 años, es una tradición en Navelgas y si Dios quiere, seguiré bateando toda la vida", señaló orgulloso de su pueblo y de su triunfo.

Ese orgullo lo compartió César Castaño: "Hemos vuelto a conseguir el mejor campeonato de la historia, con el mejor recinto y estamos muy contentos con el resultado de la competición, que estrenó innovaciones como los pulsadores inalámbricos que funcionaron a la perfección". El campeonato de récord, donde se alcanzaron los 600 bateadores, echa el telón. De hecho, la ceremonia de clausura incluyó el traspaso de la bandera a los representantes de la delegación de Nueva Zelanda, país que se ocupará de la organización del campeonato de 2026.

La directora del Museo del Oro de Navelgas, Alba Iglesias, ejerció de maestra de ceremonias en la clausura y dejó bien claro que el próximo reto de los de Navelgas es lograr ser Fiesta de Interés Turístico Nacional: "Los retos nos encantan y nos salen bien además".