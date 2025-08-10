El Descenso de Navia, un encuentro de amigos: los nadadores toman las calles de la villa en un espectacular desfile

Lo decía el fallecido Juan Luis Pérez Villamil, "Moreno", la persona que se considera el alma de Descenso a nado de la ría de Navia: "Hay una conexión íntima entre Navia y los nadadores". Algo especial. Un entusiasmo desmedido que desborda con mucho la ilusión que otras veces se tiene por la medalla, por llegar en primer lugar, por ganar.

Porque en Navia "lo importante es estar, es participar, es disfrutar". Y lo que se vivió este domingo, durante el desfile de nadadores y posterior ofrenda floral a la Virgen de la Barca contó sin palabras y sí con el mero directo cómo es esa conexión. El desfile de nadadores y clubes recorrió las calles de Navia y lo hizo para trasladar a la población y los curiosos que el Descenso de Navia es un encuentro "diferente". Trasciende lo deportivo. Miembros de clubes o con participación individual, la mayor parte de los nadadores (1237 inscritos) lucieron sonrisa, portaron, en su caso, el cartel con el nombre de su club y durante el desfile no dejaron de hacer la ya tradicional ola. Es Juan Vicente, hoy concejal, siempre nadador y antaño presidente del club de natación de Navia, quien da la orden. Lleva un silbato. Cuando suena, los nadadores se agachan. "Todos al suelo", se grita. Una vez abajo, a la segunda llamada (de silbato) el numeroso grupo hacen la ola.

El presidente de la asociación Amigos de la Ría, Eduardo Artime, lidera la comitiva, junto a la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández. "Esta es la esencia del Descenso", dice Artime mientras observa cómo los nadadores hacen en comunión la ola. "Es más que un deporte, es amistad", añade. La emoción se palpa en la calle. Son muchas las personas que siguen el desfile. Mariluz Ruiz y Carmen Molina, madrileñas, observan desde la sombra. Hace diez años que conocieron el Descenso porque el marido de la primera, José Luis García, compite en la prueba desde entonces. "Nos gusta mucho el ambiente; es muy pintoresco", relata Mariluz Ruiz.

Un momento del desfile. / Ana M. Serrano

Ernesto Fernández, naviego, cree que lo que se ve durante el desfile se puede resumir en una palabra: "Arraigo". "Esto empezó cuando yo tenía dos años y no he dejado de verlo desde entonces", dice. "Me encanta", confiesa su mujer, Mariluz Sánchez. Y son los consuegros de ambos, de Oviedo, los que ven por primera vez el desfile de nadadores. ¿Qué piensan de este encuentro? "Nos gusta mucho", advierte Marga Güera. "Es muy bonito", añade su marido, Francisco Javier Gómez.

Los nadadores van acompañados de bandas de gaitas durante el trayecto. Una agrupación cierra y otra abre la comitiva. En el desfile no solo se ven sonrisas, también se puede observar el vínculo que hay entre los nadadores de distintos clubes. Muchos participan desde hace años. Otros lo hacen por primera vez. Es el caso de la joven Laura García. Madrileña de nacimiento, vive en Cork, donde compite con Dolphin Swimming Club. La semana pasada entrenó en las aguas de la ría naviega con el club de la localidad. ¿Le gustó la experiencia? "Sí, mucho".

El presidente de Amigos de la ría de Navia, Eduardo Artime, aplaude a los nadadores. / Ana M. Serrano

Remar en la plaza

Tras recorrer parte del centro de Navia, los participantes se encuentran en la plaza del Ayuntamiento, donde también a ritmo de silbato, sentados a pie de calle, emulan a los remeros. Es el momento más divertido, cuando se escenifica que si el Descenso está vivo es porque hay mucha gente detrás remando en la misma dirección. La gente aplaude y los nadadores se siente acogidos por el pueblo. "Es una buena forma de pasarlo bien y dar la bienvenida", dice Ramón Suárez, un naviego que sigue con expectación el desfile desde un banco público.

Pasado el momento más festivo, cómico y divertido del paso de los participantes por las calles, llega el solemne. La iglesia de Navia se llena de personas. A pie del altar espera la Virgen Nuestra Señora de la Barca, la misma a la que los nadadores, por clubes, harán su petición. Este año estaban citados 18, pero a buen seguro había más en la competición deportiva que se celebra horas después. Laura Culebras y Daniel Pérez, voluntarios de la organización del Descenso a Nado, son los que presentan en cariñoso encuentro con la virgen, la patrona religiosa de Navia. "Una más, la ría nos une; el Descenso es mucho más que una tradición porque lo que se vive aquí no es una travesía más, porque aquí, además del esfuerzo físico y el reto personal, se pone el corazón. No hay rivales, hay compañeros; no hay espectadores, hay familia y vecinos; entre todos hemos convertido este evento en un símbolo de la identidad de Navia, en una cita ineludible para los que aman esta tierra", dijo Daniel Pérez.

Un reto emocional

"A los que venís por primera vez, gracias por venir, a los que repetís, gracias por volver a nadar en estas aguas", agradeció Laura Culebras. "El año pasado nos enfrentamos a una de las travesías más difíciles que recordamos", explicó en referencia a la ausencia de "Moreno". "Hubo un reto que ninguna tecnología podía suplir, un reto emocional; desde la organización siempre buscamos una motivación que, al final, siempre emana del mismo lugar: los nadadores", añadió.

La organización contó las nacionalidades de los participantes (China, Francia, Italia, Irlanda, Reino Unido, Argentina, Francia, Italia, Portugal, República Checa, Suiza, Holanda y Rusia y, por supuesto, de distintos puntos de España) y valoró la alta participación: este año hay récord.

Los voluntarios encargados del discurso destacaron que Navia, como punto de encuentro de la alta competición en aguas abiertas, es posible gracias a una gran familia de nadadores. "Sois ejemplo de perseverancia". Tras estas palabras, cada club ofreció su ofrenda a la virgen. Hubo muchas flores, pero también gorros de natación, camisetas y esculturas. Todos pidieron algo: protección y cuidado para nadar la travesía sin sustos ni contratiempos. Fue la Reina del Truébano quien puso el punto y final a la actividad. Sonó el himno de Asturias y el himno de Nuestra Señora de la Barca. También se puso oír la oración de ofrenda de los nadadores: "que el deporte sea ascensión hacia ti; que el perfeccionar mi cuerpo, perfeccione mi alma". Un año más, y van 67, la emoción fue la protagonista en un iglesia que en pocas ocasiones luce tan lleva. "Siempre al agua; siempre los amigos", se oye para finalizar. Más tarde, se celebraría la prueba deportiva y el desfile de carrozas local.