La "Festa dos frailes" regresa a Villanueva de Oscos
El monasterio de Santa María albergó un mercado artesano, música, teatro y cuentacuentos
El monasterio de Santa María, en Villanueva de Oscos, volvió este sábado a ser epicentro de la "Festa dos frailes", una propuesta cultural gestada hace una década para dar vida al cenobio. La sexta edición era especialmente esperada, tras el parón de dos años a consecuencia de las obras de rehabilitación del inmueble.
El colectivo "Orden de Vilanova", encargado de la organización, le puso ilusión y ganas al regreso, con un día entero de actividad. Hubo mercado artesano, cuentacuentos, teatro, una exposición fotográfica y mucha música desde la mañana a la madrugada. El público respondió llenando los rincones de un monasterio que vuelve a ser el centro cultural del municipio.
