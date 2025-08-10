El Intercéltico tapiego triunfa entre el público: "La acogida está siendo espectacular"

El homenaje al marinero es uno de los actos más emotivos y entrañables del Festival Intercéltico d’Occidente (Fido), que estos días toma Tapia de Casariego para llenarla de música tradicional y color. Las bandas y grupos de esta vigésima octava edición se dieron cita al mediodía del sábado en el mirador de Os Cañóis, frente al Cantábrico, para entonar piezas solemnes de tributo al sector pesquero. “¡Qué bonito!”, exclamó una mujer al concluir la actuación.

La banda de gaitas Soto Rei, de Ribera de Arriba; el grupo Prau Llerón, de Mieres; los gallegos Nova Era y Traspés, junto al grupo irlandés Lir School of Irish Dance y, como anfitriones, la banda Marino Tapiega pusieron música y baile al homenaje, que terminó con el “Asturias Patria Querida” acompañado de varios voladores. Desde Os Cañóis las bandas participantes iniciaron un vistoso desfile hasta el centro de la villa seguido por decenas de personas, que alabaron la propuesta del Fido. Entre ellos, el tapiego José Manuel Alonso “Camarada”, que disfrutó con las actuaciones y aplaudió como un acierto el cambio de los conciertos nocturnos al parque. El cambio se probó en la edición pasada y este año continúa con buena aceptación: “Concentra la actividad en el parque y es mejor para los puestos”.

“Está saliendo todo muy bien, un éxito total. Los comerciantes del mercado están contentos, también los grupos y estamos teniendo mucho público en todas las actividades. El tiempo está ayudando, así que estamos muy contentos”, resume el director del festival tapiego, Martín Fernández Cascudo. Junto a él, el director de Soto Rei, Jorge Areces, corrobora estas impresiones. La banda ya es una veterana en el Fido, donde se siente como en casa: “Para nosotros estar aquí ye algo cotidiano. El trato es excepcional y la acogida del público está siendo espectacular”.

Para los mierenses de Prau Llerón es su primera vez en el Fido y están encantados: “Es un festival muy prestoso, muy ameno para actuar y lo estamos pasando muy bien”. Además, Luis Ángel Fernández, subraya también el interés que muestra el público: “Hay mucha gente de fuera y se interesan mucho y nos preguntan cosas de los bailes. Nosotros intentamos siempre interactuar con ellos y, en ese sentido, muy bien la respuesta”.

Por su parte, las irlandesas de Lir School of Irish Dance se mostraron encantadas en Tapia. En su primera vez en Asturias no pueden estar más satisfechas: "Esto es fabuloso, mucho colorido y música. Y el paisaje es precioso, como en Irlanda pero con calor".

El concejal de Turismo de Tapia, Jesús Fernández, estuvo presente en el homenaje y mostró su satisfacción por un festival que es “un aliciente más para que Tapia suene”. Además, defendió una cita muy arraigada en el pueblo: “Es una tradición, una fiesta muy señalada en el calendario”.

La programación sigue hoy, domingo, penúltimo día del Fido. A las 12:15 será el desfile “Alborada del mar”, que parte del muelle hasta la iglesia, donde, a las 13:00 horas, será la misa folclórica, muy apreciada. A las 14:00 horas será la recepción a los grupos en el Ayuntamiento. Por la noche, en la plaza de Campogrande, actuarán Norfolk y The Unprepared. Antes, a las 21:30 horas, tendrá lugar la actuación de la Lir School of Irish Dance en el auditorio.