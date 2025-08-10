Nace El Pueblo, un nuevo festival asturiano: así será la cita, que se estrenará en Castropol
El concejo occidental estrenará una nueva iniciativa cultural itinerante impulsada por el Principado para "dar a conocer" la zona rural
Andrea Sanz-Yus
Se llamará El Pueblo y aspira a ser un evento cultural y musical que tendrá lugar una vez al año en diferentes pueblos de Asturias. "Uno de los rasgos que tiene el desarrollo rural y el reto democrático, es que es imprescindible que haya actividades. Podemos tener los mejores servicios públicos o privados, pero si no somos capaces de llevar allá actividades culturales del nivel de este, pues la verdad es que lo estaríamos haciendo fatal", aseguró ayer el director general de Reto Demográfico el Principado de Asturias, Marcos Niño, respecto a una iniciativa que impulsa su equipo y que se presentó ayer en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA).
Este evento "itinerante" que tendrá lugar el 13 y 14 septiembre, según explicó una de las organizadoras, Laura Bernardo, será una "experiencia única e inmersiva", pues el objetivo de este festival, además del impacto económico, es "dinamizar el medio rural, y darle vida y protagonismo a los pueblos, a su gente y a sus tradiciones".
Castropol, según explicó Bernardo, "se convertirá en todo un escenario como festival", ya que sus calles acogerán todas las diversas actividades que se llevarán a cabo. Entre los planes, además de música, con sus conciertos y DJs, se llevarán a cabo clases de yoga, un mercado artesanal con productos asturianos de kilómetro cero, paseos en barco por la Ría del Eo, visitas guiadas y rutas a caballo, entre otras. Además, El Pueblo contará con actividades para los más pequeños, como pintacaras, globoflexia y muchas más.
"Confiamos en que los días 13 y 14 de septiembre, en Castropol, tengamos un lugar de encuentro no solamente de cultura, o música, sino que también se vea un espacio de convivencia y celebración de lo que es el medio rural. Va a ser una referencia en el Principado de Asturias", aseguró el alcalde de esta villa, Francisco Javier Vinjoy.
Por otro lado, Liliana Valdés, responsable de Instituciones de Caja Rural, aseguró: "Este proyecto nació con el sueño de dar a conocer todo lo que nuestros pueblos tienen para ofrecer. Para reivindicar su riqueza cultural, humana y natural, y también para demostrar que el progreso no está reñido con las raíces".
Este nuevo festival que recorrerá las pequeñas localidades de Asturias contará con más de 18.000 euros de inversión por parte del Gobierno de Asturias y propone "una mirada comprometida con el territorio para visibilizar la cultura y gastronomía local".
