La misa folclórica despide a las bandas del Intercéltico tapiego: "Es muy emocionante y bonita"

«La misa con música es siempre más emocionante, pero si además son bandas de gaitas tan numerosas y tan bien afinadas y actuando en los momentos litúrgicos que corresponden, pues mucho mejor. Fue muy emocionante y muy bonita», señaló el tapiego Félix Martín resumiendo el sentir de los muchos vecinos y visitantes que este domingo abarrotaron la iglesia de Tapia para asistir a la misa folclórica. La ceremonia es una de las actividades más esperadas del Festival Intercéltico d’Occidente (Fido) que ayer despidió a las bandas y grupos participantes en esta vigésimo octava edición.

Las bandas realizaron a mediodía su último gran desfile: la alborada del mar. Partió del muelle y terminó en la propia iglesia, llenando de música las calles de la villa tapiega, con mucho ambiente desde primera hora. Dan cuenta de ello los artesanos y hosteleros que participan en el mercado del Fido. «Ya el año pasado fue bien, pero este año ha ido fenomenal», señaló Lucía Soto de la firma extremeña Ocas Iglesias. También Rubén Otero, de Pulpería Castroverde y veterano en el Fido, corrobora la buena afluencia, si bien lamenta el menor gasto. «Bien de gente, con mucha gana de disfrutar», señaló el responsable de la pulpería.

El director del festival, Martín Fernández, realiza un balance «muy bueno» de la vigésima octava edición:«La gente respondió muy bien, tenemos claro que el Fido tira y atrae a muchas personas. Además, las gaitas alegran la vida a la gente».

Tras la misa folclórica tuvo lugar la recepción en el Ayuntamiento a los grupos invitados este año. La banda de gaitas Soto Rei, de Ribera de Arriba; el grupo de baile Prau Llerón, de Mieres; los gallegos Nova Era y el grupo Traspés, junto al grupo irlandés Lir School of Irish Dance se marcharon encantados con el buen ambiente y la organización de la cita celta tapiega.

Últimas actividades

Ya sin las bandas, el Fido aún reserva para este lunes varias actividades. A las 12:00 horas habrá un coloquio sobre la mujer en el folclore del Arco Atlántico y, a las 13:00 horas, habrá una visita guiada al castro de Esteiro que correrá a cargo de Amigos de la Historia de Tapia. A las 14:30 horas se cerrará oficialmente el Intercéltico con el arriado de la bandera celta. n