Navia es un derroche de alegría en honor a la Virgen de la Barca y San Roque

Las Fiestas de la Barca y San Roque llenan de alegría la villa de Navia, que vive los días más divertidos del verano. El miércoles 13 será el Día del Socio, con actividades para los más pequeños y momentos de convivencia, entre hinchables, bollos preñados y música en la Dársena del Puerto. El jueves 14, la víspera del día de la Barca, habrá pasacalles, actuación del Coro Villa de Navia en la Iglesia Nuestra Señora de la Barca y chupinazo en la Plaza del Ayuntamiento, que dará paso a la verbena nocturna en el muelle,con el Grupo Claxxon y la disco móvil Vais Bailar.

El viernes, música desde el amanecer

El viernes 15 de agosto será el gran día de Nuestra Señora de la Barca. Desde la mañana, la Banda de Música Santo Inocencio de Burela y la Banda de Gaitas Brisas del Navia recorrerán las calles en un pasacalles hacia la misa cantada en honor a la patrona de Navia. Un concierto en el Parque Ramón de Campoamor pondrá la banda sonora a la tarde antes de que la emoción se desborde con la procesión desde la iglesia hasta el puerto.

La ría de Navia se llenará de embarcaciones que acompañarán a la imagen de la Virgen. Por la noche habrá concierto indie de Sinestesia y el grupo Alkar en la Dársena del muelle, antes de un espectacular castillo de fuegos artificiales que iluminará el cielo naviego. El sábado 16 continúan los actos con el día de San Roque. Habrá pasacalles y la solemne procesión con la música de las bandas, seguida de misa y sesión vermú. La noche en la Dársena del muelle contará con Vas Bailar y el concierto de Ultraligera.

Un grupo de participantes en la comida campestre. | Cedida a LNE

El domingo 17, la gran jira campestre

El domingo 17 las fiestas se trasladarán al pinar de Veiga de Arenas para la Jira de Navia, una jornada de prao con sidra, buena comida, charangas y música para disfrutar en familia o con amigos. La romería comenzará a las 11.00 horas y se extenderá hasta la noche, cerrando con la actuación de las orquestas Assia y Tango en la Dársena del muelle, mostrando la esencia de la fiesta popular asturiana.

Atracciones, animación y tradición

El lunes 18 será el día dedicado a los niños, con atracciones y animación durante todo el día. Finalmente, el miércoles 20 se celebrará el Minidescenso en la parte baja de la ría.

Sin duda, uno de los momentos más especiales son los que se suceden en torno a la Jira . El encuentro campestre es una cita obligada para los naviegos y personas que llegan desde los lugares más recónditos para disfrutar de un día único.

Se trata de una jornada para compartir con amigos y familia manjares como las tortillas de patata, filete empanados, y como no, la venera local, que siempre pone la nota dulce.

La tradición se va pasando de padres a hijos y es el broche de oro a las celebraciones, por lo que muchos apuran la jornada hasta que el cuerpo resista.