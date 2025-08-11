Tapia recuerda a Pérez-Casariego, benefactor local, en el bicentenario de su nacimiento: "Es otro de nuestros grandes valedores"

"En recuerdo y homenaje de su municipio natal a don Fernando Pérez-Casariego en el 200.º aniversario de su nacimiento". Es lo que reza la placa colocada este fin de semana en Tapia para recordar a uno de los benefactores de la villa, cuya contribución fue fundamental para llevar a cabo la obra del puerto y la de la iglesia de San Esteban.

Aunque menos conocido que su tío Fernando Fernández-Casariego, más conocido como el Marqués de Casariego, Tapia quiso celebrar un acto "sencillo y simbólico" para recordar , en palabras del alcalde, Pedro Fernández, "a otro de nuestros grandes valedores". La placa se colocó en pleno puerto y en un acto al que asistió el bisnieto de Pérez-Casariego, Fernando Llorens.

Reivindicó Llorens la necesidad de que la figura de su antepasado, que fue cajero del Banco de España, "sea conocida en Tapia" y defendió su apego a la villa, a la que regresaba todos los veranos.

Foto de familia de miembros de la corporación junto a Llorens y el presidente de Amigos de la Historia de Tapia. / R. T. C.

Junto al alcalde y a Llorens, intervino el presidente de Amigos de la Historia de Tapia, Isidro Fernández, quien defendió la importancia del acto para tener presente a un tapiego, figura "prominente", que "contribuyó con su trabajo y patrimonio al progreso de nuestra villa".

Y añadió: "No solo llevó a cabo la obra del puerto, sino que acometió diversas iniciativas que dieron prosperidad y empleo a Tapia y a sus habitantes. Su figura debe ser recordada".