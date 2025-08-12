Relevo en Santa Eulalia de Oscos: una ganadería mixta bovina y avícola se convierte en una de las primeras que reciben la ayuda de sucesión

El ganadero José Manuel Villabrille se puede jubilar tranquilo, pues su explotación mixta bovina y avícola de Teixeira, en Santa Eulalia de Oscos, queda a buen recaudo. Será su sobrino Miguel, que lleva una década en el sector, quien le dará el relevo. El primero es uno de los cinco asturianos que se acoge a la recién creada línea de ayudas de sucesión de explotaciones que concede la Comisión Regional del Banco de Tierras.

En su primera edición ha repartido un montante de 209.919 euros en ayudas, lo que permitirá la continuidad de esta explotación santallesa y de otras cuatro en Navia, Cangas del Narcea, Grado y Llanes. Sus titulares, tres hombres y dos mujeres, recibirán una ayuda media de 41.983 euros durante los próximos cinco años.

El gerente del Banco de Tierras, José Ramón Feito, visitó ayer la ganadería de Teixeira donde anunció que la segunda convocatoria de ayudas saldrá entre septiembre y octubre. «Es una apuesta más de la Consejería de Medio Rural por el relevo generacional, un tema que preocupa bastante», señaló Feito, que animó a más ganaderos a buscar relevo para evitar que se pierdan las inversiones realizadas durante años.

Cuenta Medio Rural que con esta ayuda «las cinco ganaderías continuarán realizando inversiones encaminadas a mejorar su rentabilidad y, pasado un lustro, sus actuales titulares las cederán en óptimas condiciones, mediante un contrato de arrendamiento o venta, a otros cinco ganaderos, cuya edad media se sitúa en los 45 años».

20.000 pollos

Entre estos últimos está Miguel Villabrille, que ya regenta tres naves de pollos de engorde junto a una explotación bovina de setenta vacas en Taramundi. Ahora su firma crece con las sesenta vacas de su tío, más la nave de pollos de los Oscos. En total, pasará a criar unos 20.000 pollos al año, que se venden como pollo de corral para la firma Alimerka.

«Me decidí para permitir que se retire mi tío, que hará 64 años este año. Él, que siempre me ha ayudado, se puede retirar un poco antes de la edad y yo puedo crecer en el sector», resume Miguel Villabrille, que tiene una visión contradictoria del sector. Por un lado, el trabajo le gusta y es rentable, por otro, denuncia la presión de la fauna salvaje, en su caso, del lobo, y el excesivo papeleo. También lamenta la dificultad de encontrar mano de obra. Con todo, acepta el reto de crecer en la comarca Oscos-Eo.