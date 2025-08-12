Torrelledó cierra el "Horacio Icasto" en Navia con un guiño a Valencia

El director de orquesta, pianista, compositor y divulgador Ramón Torredelló actuó ayer en Navia al frente de la Orquesta Festival Horacio Icasto, impulsada el año pasado en el seno de esta cita musical. El XXIII "Horacio Icasto", organizado por la Fundación Reny Picot, echó el cierre a su edición más larga (por primera vez contó con tres conciertos) con un guiño a los afectados por la dana que asoló al Levante: incorporó al conjunto musical a seis músicos del Conservatorio "José Manuel Izquierdo", de Catarroja, gravemente dañado por las inundaciones.

El Cine Fantasio, abarrotado al inicio del concierto.

"¡Viva Valencia!", gritó una mujer desde el público al finalizar la pieza introductoria de una cita que abarrotó el Cine Fantasio de Navia. Ejerció de presentador el vicepresidente de la Fundación Reny Picot, Juan Coloma, quien se deshizo en halagos hacia Torrelledó y pidió el "primer aplauso de la noche" para los músicos de la Orquesta de Cuerda del Conservatorio valenciano.

Dijo Coloma que en los currículums hay matices que no figuran y en el caso de Torrelledó son muchas "las locuras hermosas" que hace para llevar la música a todos los rincones y a todo tipo de públicos y también para estimular a los nuevos talentos de la música. Precisamente ayer subió al escenario a varios de ellos, caso del barítono Alejandro von Büren o la "grandísima" fagotista naviega Esther Infanzón. Uno a uno fue presentando a los músicos, al tiempo que realizó una introducción de cada una de las piezas que interpretaron. El "Horacio Icasto" comenzó este año de la mano del maestro Joaquín Achúcarro y, tras él, el pasado viernes, subieron al escenario naviego el guitarrista argentino Fernando Egozcue, el violinista francés Thomas Potiron y la bailarina Cristina de Vega. Juan Coloma aprovechó la cita de ayer para dar las gracias "a la gente de Ilas-Reny Picot que con su buen hacer diario hace posibles estos conciertos". Las tres citas completaron el aforo del Cine Fantasio e hicieron las delicias de un entregado público. n