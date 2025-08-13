Graciano García recibirá este jueves en un acto solemne su título de hijo adoptivo de Tapia

El salón de plenos del Ayuntamiento de Tapia acogerá este jueves, 14 de agosto, la ceremonia de entrega del título de hijo adoptivo del concejo al director emérito y vitalicio de la Fundación Princesa de Asturias, el periodista asturiano Graciano García (Moreda, 1939). El acto, abierto al público en general, comenzará a las 14:00 horas.

El alcalde de Tapia, Pedro Fernández, explica que se ha organizado un acto solemne con presencia de toda la corporación, para dar cumplimiento a lo acordado en el pleno 13 de marzo donde salió adelante el nombramiento por unanimidad. El primer edil dijo entonces que "reconocer a Graciano García es de necesidad, pues es una persona muy conocida en el ámbito autonómico y nacional y tenemos la suerte de que lleva media vida con Tapia como su segunda residencia".

Fernández, que no tiene constancia de que se haya entregado otro título de hijo adoptivo en la historia reciente de Tapia, explica que se impondrá a Graciano una insignia que reproduce en plata el escudo del Ayuntamiento, además de entregarle un diploma acreditativo. El alcalde explica que el acto está abierto a todas las asociaciones y particulares que deseen acompañar al periodista asturiano en tan importante distinción.

La propuesta de nombrarle hijo adoptivo partió de los tapiegos Germán Muiña y Emilio Reiriz, como vecinos y colaboradores locales del proyecto "Asturias, capital mundial de la poesía". Ellos presentaron la candidatura el pasado septiembre y recabaron el apoyo de nueve colectivos del concejo: Amigos de la Historia de Tapia, Sofitapia, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Marqués de Casariego, Asociación Cultural Banda de Gaitas Occidente, Club Deportivo Marítimo Orrio, Club Deportivo Básico El Cantil de pesca deportiva y la Asociación Cultural de Música Tradicional Marino Tapiega.