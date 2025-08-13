Graciano García recibirá este jueves en un acto solemne su título de hijo adoptivo de Tapia
La cita será a las 14:00 horas en el salón de plenos y en presencia de toda la corporación
El salón de plenos del Ayuntamiento de Tapia acogerá este jueves, 14 de agosto, la ceremonia de entrega del título de hijo adoptivo del concejo al director emérito y vitalicio de la Fundación Princesa de Asturias, el periodista asturiano Graciano García (Moreda, 1939). El acto, abierto al público en general, comenzará a las 14:00 horas.
El alcalde de Tapia, Pedro Fernández, explica que se ha organizado un acto solemne con presencia de toda la corporación, para dar cumplimiento a lo acordado en el pleno 13 de marzo donde salió adelante el nombramiento por unanimidad. El primer edil dijo entonces que "reconocer a Graciano García es de necesidad, pues es una persona muy conocida en el ámbito autonómico y nacional y tenemos la suerte de que lleva media vida con Tapia como su segunda residencia".
Fernández, que no tiene constancia de que se haya entregado otro título de hijo adoptivo en la historia reciente de Tapia, explica que se impondrá a Graciano una insignia que reproduce en plata el escudo del Ayuntamiento, además de entregarle un diploma acreditativo. El alcalde explica que el acto está abierto a todas las asociaciones y particulares que deseen acompañar al periodista asturiano en tan importante distinción.
La propuesta de nombrarle hijo adoptivo partió de los tapiegos Germán Muiña y Emilio Reiriz, como vecinos y colaboradores locales del proyecto "Asturias, capital mundial de la poesía". Ellos presentaron la candidatura el pasado septiembre y recabaron el apoyo de nueve colectivos del concejo: Amigos de la Historia de Tapia, Sofitapia, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Marqués de Casariego, Asociación Cultural Banda de Gaitas Occidente, Club Deportivo Marítimo Orrio, Club Deportivo Básico El Cantil de pesca deportiva y la Asociación Cultural de Música Tradicional Marino Tapiega.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- ¿Por qué destituye el Avilés a Rozada antes de iniciar la temporada y tras un ascenso? Un encontronazo en la Feria y varios precedentes
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- Ni un café se le escapará al Fisco: hacienda controlará todas las facturas emitidas con el sistema electrónico 'Verifactu
- Aumentan a doce los incendios activos en Asturias: preocupación por el fuego en Cangas del Narcea, que se acercó a varios pueblos y al santuario del Acebo
- El viento vuelve a complicar el fuego en Cangas del Narcea y piden ayuda a la UME: acecha pueblos y al santuario del Acebo, donde hasta el cura combate las llamas a pecho descubierto
- El Ratoncito Pérez se queda a vivir en Avilés: aquí puedes encontrar su casa secreta, en un antiguo buzón de correo