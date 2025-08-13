"La Reina del Truébano" se trae el aplauso de Lorient: así fue el paso de la banda naviega por el festival celta
"Es una pasada, para nosotros es la Olimpiada celta", dice el director de la formación, Luis Feito
La banda de gaitas "La Reina del Truébano" acaba de llegar a Navia procedente del Festival Intercéltico de Lorient, donde han pasado diez días de ensueño. "Es una pasada, para nosotros es la Olimpiada celta, va gente muy preparada y el público es inmejorable, personas aplaudiendo a rabiar de principio a fin", resume el director de la banda, el gaitero Luis Feito.
En la 54.ª edición de este encuentro de culturas celtas que cada año se celebra en la Bretaña francesa la banda naviega fue la única asturiana junto al grupo de baile "San Félix" de Candás. Cuenta Feito que la formación naviega ya participó en las ediciones de 2004 y 2008, pero la mayor parte de los integrantes actuales no habían tenido la oportunidad de disfrutar de esta experiencia.
"Fuimos cuarenta y cuatro músicos, tanto de La Reina como de El Penedón, de Castropol, con edades entre los 12 y los 50 años y yo creo que solo éramos repetidores unos cinco", explica Feito, que se queda con los aplausos y la buena acogida de la banda. El líder de "La Reina del Truébano" asegura que en Lorient "hay mucho nivel", por lo que las bandas deben de tener recursos y preparar un buen espectáculo, especialmente para actuar en los conciertos nocturnos.
"Allí tienes todos los días a entre 5.000 y 6.000 personas aplaudiendo a rabiar de principio a fin. Los músicos de la banda alucinaron con la acogida y con el montaje de los conciertos nocturnos", señala, orgulloso del buen trabajo de los suyos. "Tuvimos poco tiempo para ensayar, pero salió bastante mejor de lo esperado. La gente nos felicitó y creo que llamamos la atención", precisa.
Llegaron en la madrugada del lunes y, por la noche, actuaron en la clausura del Festival "Horacio Icasto". Su próxima cita será el 20 de agosto, cuando volverán a tocar junto a Carlos Núñez en Navia. n
