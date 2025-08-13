El PSOE de Tapia mantiene su rechazo a la mina de oro y ofrece ayuda al vecindario para presentar alegaciones al proyecto

El PSOE de Tapia mantiene su postura contraria a la mina de oro de Salave y ha querido dar un paso más abriendo las puertas de la agrupación a los vecinos que necesiten ayuda a la hora de presentar alegaciones contra la declaración del proyecto minero como de Interés Estratégico Regional (PIER). Su decisión, al tratarse del mismo partido que gobierna en Asturias, ha cabreado a los defensores del plan minero que, a través de la Asociación por la Reindustrialización del Occidente de Asturias (IDOA), han exigido "que se deje trabajar a los técnicos sin juicios ideológicos sin fundamento".

El secretario general de los socialistas tapiegos, Álex López, defiende que "todo el mundo tiene derecho a participar en un asunto que creemos que marcará el futuro de Tapia para bien o para mal. Creemos que es muy importante que la gente que esté en contra participe y presente las alegaciones, porque la voz del pueblo de Tapia debe ser tenida en cuenta".

Álex López deja claro que la postura de los socialistas tapiegos sigue siendo contraria al proyecto por suponer "un riesgo muy serio para todo nuestro entorno natural y para sectores que son la base de la economía y que llevan siéndolo muchos años como la pesca, la ganadería o el turismo; en definitiva, para nuestro modelo de vida". Y concluye: "Creemos que el futuro de Tapia no pasa por el proyecto minero".

IDOA pide prudencia

La presidenta de IDOA, Magdalena Gómez, reclama "argumentos fundamentados para alegar en contra del proyecto" y pide a las autoridades que "se exija prudencia a la hora de hablar del proyecto de Salave como se ha pedido en otros proyectos estratégicos". IDOA se muestra convencido de que el proyecto de Salave "permite a optar a un trabajo digno con unas condiciones no precarias" y que es compatible con el resto de actividades de la zona. Y añade: "El proyecto no tiene ningún informe en contra, por eso no se ha emitido una declaración ambiental negativa".

Por otro lado, la plataforma Oro No, que canaliza la oposición al proyecto, ha presentado también sus respectivas alegaciones. Se apoya en "el incumplimiento de todos los criterios establecidos" en la Ley de Proyectos de Interés Estratégico, además de poner de manifiesto el "amplio rechazo social que genera el proyecto y los perjuicios que causaría a la economía local y el medio ambiente".

En este sentido, subraya que el proyecto plantea un uso incompatible con diversas normativas como el Plan General de Ordenación Urbana de Tapia. Por todas estas razones, pide que se "deniegue sin condiciones la calificación de estratégica a un proyecto que es todo lo contrario: ilegal, nocivo y destructivo para la comarca".

Nuevas concentraciones

El Principado entregó ayer en Tapia y Castropol un total de 306 títulos de propiedad resultantes de las concentraciones parcelarias de El Arco y el monte de Seares, en Castropol, así como la del monte de La Granda-La Veguía, entre Tapia y El Franco. Estas tres actuaciones, que han permitido mejorar casi 28 kilómetros de caminos, han supuesto un desembolso de 342.351 euros y resultaron beneficiarios un total de 218 propietarios. El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, visitó ambos concejos para entregar los títulos y defendió las concentraciones de tierras como "claves para clarificar la titularidad del suelo, facilitar el trabajo agrícola y mejorar la organización de las explotaciones".