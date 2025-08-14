"Nuestro comercio es vida, vive Ribadeo" es el nombre de la nueva campaña que organiza la Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos, que da comienzo hoy, 14 de agosto, y que concluirá el día 31 de este mes con el sorteo de unas vacaciones a Canarias para 2 personas.

Habrá Jueves Abiertos los días 14, 21 y 28 de agosto, que se complementarán con actuaciones musicales en la calle de D´Crooners, Dos en Punto, Betty Bunny, Carolina Rubirosa, Wachu y Baby Romeo. La hostelería local tiene preparadas refrescantes propuestas para su clientela. La ruleta de Acisa estará en la calle en las inmediaciones de los conciertos de 19 a 21 horas. Los participantes podrán llevarse interesantes premios: camisetas, tazas, paraguas, bolsas, mochilas…

Los días 23, 24, 30 y 31 de agosto tendrá lugar el tradicional Mercado de Rúa, en el que las tiendas sacarán a la calle ofertas especiales. Para animar las compras el 24 y el 31 volverá el Domingueo en Ribadeo con la presencia de 2 charangas que recorrerán las principales calles de la localidad: Bicoia y Fanfarria Takicárdica.

La gastronomía también estará presente los días 29 y 30 en la plaza de abastos ribadense. Con la colaboración de Agacal habrá degustación y puesta en valor de productos locales.

Del 25 al 30 de agosto será la gran semana multiaventura con actividades para todos los públicos: rocódromo, lasertag experiencia, fiesta de la espuma y un deslizador gigante de más de 100 metros de largo.

La campaña concluirá el 31 de agosto con la gran fiesta del verano de Acisa, que incluye el sorteo de un viaje a Gran Canaria.

Para disfrutar de algunas de estas propuestas "lo único que hay que hacer es comprar en el comercio ribadense y consumir en la hostelería local. Eso dará derecho a obtener el multipase de Acisa y las rifas para el sorteo del viaje", explican desde Acisa, que presentó esta importante campaña hace unos días.

O noso comercio é vida, vive Ribadeo es posible gracias al premio al comercio extraordinario que Acisa recibe de la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta de Galicia. Toda la información y las bases están en www.acisaribadeo.es