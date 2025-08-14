Graciano García ya es Hijo Adoptivo de Tapia: "Es un honor que llega muy adentro de mi corazón"

Graciano García recogió este jueves, "con una emoción muy difícil de expresar con palabras", su título como Hijo Adoptivo de Tapia. El periodista y director emérito y vitalicio de la Fundación Princesa de Asturias admitió que, pese a la gran cantidad de premios y distinciones que ha recibido a lo largo de su trayectoria, este reconocimiento de "este pueblo tan bello y auténtico, tan admirado, es un honor que llega muy adentro de mi corazón".

Abrió el sencillo y bello acto el alcalde de Tapia, Pedro Fernández "Paxico", acompañado de la corporación, para recordar cómo se gestó este reconocimiento, por iniciativa de Emilio Reiriz y Germán Muiña, promotores en Tapia del proyecto liderado por Graciano García "Asturias, Capital Mundial de la Poesía". Enumeró los méritos del Hijo Adoptivo y su estrecha relación con la villa desde hace casi tres décadas: "Durante todo este tiempo no ha dudado en ayudar a todo el que se lo ha pedido o ha necesitado algo en lo que él pudiera contribuir. Por todo ello, creo que es digno merecedor del título".

Tras el alcalde, tocó el turno del homenajeado quien, en un discurso mitad escrito, mitad improvisado y con las obligadas paradas fruto de la emoción del momento, explicó a los presentes que su primer recuerdo de Tapia es la sonrisa de un niño. "Esperaba a su madre en una sillita a la puerta de una tienda. Todo lo que vino después fue tan bello y esperanzador como aquel encuentro", añadió. Y es que, desde hace un cuarto de siglo, la capital tapiega es "mi morada entrañable, un lugar donde nunca me siento solo; un espacio de emociones".

IMG-20250814-WA0062.jpg /

Bellísimas puestas de sol

El director emérito de la Fundación Princesa de Asturias, ante un repleto salón de actos, en el que no faltaron varios de los exalcaldes del concejo, recordó las palabras de felicitación que recibió del Rey Felipe VI por su título en Tapia. A renglón seguido, pasó a enumerar todas aquellas cosas que le gustan del concejo, desde "vuestra sencilla y conmovedora devoción por la Virgen del Carmen" a las "bellísimas puestas de sol".

No olvidó que Tapia "es el pueblo más comprometido con el gran sueño de hacer de Asturias la Capital Mundial de la Poesía, un proyecto histórico único en el mundo" y subrayó, que pese a que la idea es para muchos una "utopía", esta es la que "da sentido a la vida". El director emérito y vitalicio de la Fundación Princesa de Asturias aplaudió la apuesta de Tapia por la cultura porque "un pueblo consciente sabe que su mayor riqueza está en la cultura y que poesía es otro nombre de la libertad".

"Este pueblo es mi hogar"

Y concluyó señalando que "la sencillez, la valentía y la autenticidad son, a mi juicio, señas de identidad de Tapia" porque "en Tapia plantas rosales y nacen rosas y eso no pasa en todos los sitios". Graciano García, que el próximo octubre cumplirá 86 años, dijo bien alto: "Este pueblo es mi hogar y, ustedes, mi gente". Entre el público se escuchó entonces un sonoro aplauso.

Entre los asistentes estuvieron, entre otros, los exalcaldes José Manuel Fraga, Manuel Jesús González "Cuco", Gervasio Acevedo y Ana Vigón, también el pintor Miguel Galano y el ex ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, además de numerosos representantes de las asociaciones tapiegas que apoyaron la candidatura de Graciano García como Hijo Adoptivo.

Cabe añadir que, al inicio del acto, el alcalde quiso agradecer el esfuerzo de todas las personas que están luchando contra los incendios que sufre el país. Graciano García se sumó a sus palabras sugiriendo la organización de un homenaje a la Unidad Militar de Emergencias que está "luchando heroicamente contra el fuego".