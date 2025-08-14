Luarca, a reventar de gente, inicia quince días de fiesta: del Rosario a San Timoteo
La comisión de festejos del Rosario abre las celebraciones poniendo a la venta 300 kilos de sardinas en una jornada con las calles de la capital valdesana abarrotadas: «A pesar de la lluvia, todo el mundo responde»
Luarca inició ayer dos semanas de fiesta ininterrumpida con lleno absoluto en sus calles. A los festejos de Nuestra Señora del Rosario, que comenzaron este miércoles, les seguirá, en unos días, San Timoteo. El alcalde, Óscar Pérez, celebra el auge de ambos eventos y subraya el aumento de visitantes registrado este año.
«Es muy agradable ver la villa a rebosar de alegría, pero lo cierto es que un flujo tan grande de personas desborda los medios del Ayuntamiento», señala el Alcalde, que da cuenta de una «afluencia permanente» de visitantes durante lo que va de verano, lo que supone que los servicios municipales estén «al 120 por ciento día tras día».
En la jornada de ayer tuvo lugar la primera salida de los cabezudos y la tradicional sardinada, que se adelantó al mediodía. La comisión de fiestas del Rosario ofreció 300 kilos de sardinas y, a mediodía, ya habían vendido 275 raciones. «Estamos muy contentos, porque a pesar de la lluvia, la gente está respondiendo bien», señaló la presidenta del colectivo, Carlota Iglesias. Hoy volverán a salir los cabezudos, habrá juegos náuticos y verbena y mañana, será el día grande, con la esperada procesión marítima del Rosario, tras la misa de las 17.00 horas.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Crónica de una tarde y una noche infernales en Cangas del Narcea: el fuego acechó pueblos y el santuario del Acebo, donde hasta el cura combatió las llamas a pecho descubierto
- Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Susto en la terminal de autobuses de Cangas de Onís
- Oviedo quiere adquirir las fábricas de Loza y El Caleyo, en San Claudio: 'No hay mucho terreno industrial en la ciudad y tampoco lo habrá en el futuro
- El séptimo es Ovie Ejaria: el centrocampista firma con el Oviedo por 2 temporadas con el sueldo mínimo