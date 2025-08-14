Luarca, a reventar de gente, inicia quince días de fiesta: del Rosario a San Timoteo

Luarca inició ayer dos semanas de fiesta ininterrumpida con lleno absoluto en sus calles. A los festejos de Nuestra Señora del Rosario, que comenzaron este miércoles, les seguirá, en unos días, San Timoteo. El alcalde, Óscar Pérez, celebra el auge de ambos eventos y subraya el aumento de visitantes registrado este año.

«Es muy agradable ver la villa a rebosar de alegría, pero lo cierto es que un flujo tan grande de personas desborda los medios del Ayuntamiento», señala el Alcalde, que da cuenta de una «afluencia permanente» de visitantes durante lo que va de verano, lo que supone que los servicios municipales estén «al 120 por ciento día tras día».

Un momento de la sardinada. / R. T. C.

En la jornada de ayer tuvo lugar la primera salida de los cabezudos y la tradicional sardinada, que se adelantó al mediodía. La comisión de fiestas del Rosario ofreció 300 kilos de sardinas y, a mediodía, ya habían vendido 275 raciones. «Estamos muy contentos, porque a pesar de la lluvia, la gente está respondiendo bien», señaló la presidenta del colectivo, Carlota Iglesias. Hoy volverán a salir los cabezudos, habrá juegos náuticos y verbena y mañana, será el día grande, con la esperada procesión marítima del Rosario, tras la misa de las 17.00 horas.