Óscar Palacio "arranca" las fiestas de Tineo: “Tinetenses, poned el casco, amarrad bien los arneses, que arranca San Roque 2025”

Tineo ya está metido de lleno en sus fiestas de San Roque, que se prolongarán hasta el 18 de agosto. La apertura oficial fue este miércoles a medianoche con el chupinazao festivo y la lectura del pregón, que corrió a cargo del campeón de Asturias de Rally, Óscar Palacio. “San Roque significa tradición, significa emoción y significa identidad”, señaló.

“Tinetenses, poned el casco, amarrad bien los arneses, que arranca San Roque 2025”, dijo Óscar Palacio antes de lanzar el pertinente ¡Viva San Roque!. Palacio, que actualmente compite con la escudería Tineo Auto Club, expresó la sorpresa que le produjo ser elegido pregonero y la “ilusión” con la que afrontó el reto.

“Para los que no me conocéis, soy Óscar Palacio, un piloto langreano que con solo tres años ya montaba en kart y que con 8 años empecé en el mundo de la competición, que no abandoné hasta el día de hoy”, señaló el piloto, al tiempo que explicó que en el karting logró sus primeros títulos antes de dar el salto a la montaña, donde logró cuatro campeonatos de España y varios títulos regionales. Finalmente, añadió, se pasó a los rallys donde también logró importantes reconocimientos, entre ellos un título nacional. Y añadió, que en parte es de los tinetenses, pues del concejo es su actual equipo.

Lleno en la plaza del Ayuntamiento. / Ayuntamiento de Tineo

Primera visita a Tineo

“Mi primera visita a Tineo fue en el año 97, cuando de niño vine a correr una carrera de karting por el ferial, quien me iba a decir de aquella que iba a tener tantos amigos y tanto afecto por esta tierra”, continuó. En 2008 corrió su primer rally de Tineo, del que dijo que es “el mejor campeonato de Asturias”. “Esto puede ser discutible por algunos, pero lo que no es discutible es que en Tineo está la mejor afición de toda Asturias”, añadió.

De la escudería Tineo Auto Club también habló maravillas: “todo son facilidades, intentando ayudar a todos los participantes, sin diferencia de que seas el dorsal número uno o el cien y siempre preocupados por el más mínimo detalle”. Por todo ello, añadió, que presume de colores allá a donde va: ”Se me llena la boca cuando hablo de Tineo”.

Peregrinos

Del rally pasó a las fiestas de San Roque, “unas de las más esperadas del verano asturiano, además de estar declarada de interés turístico regional”. De la cita, dijo, disfrutan vecinos y visitantes, entre ellos los muchos peregrinos que recalan en el concejo. En este punto hizo una parada para mencionar a Laureano García “tinetense impulsor y figura clave para el desarrollo del Camino Primitivo”. Añadió Palacio que “los tinetenses sois muy hospitalarios y buenos anfitriones, que me lo digan a mí que me siento como en casa cada vez que vengo a Tineo”.

En el palco de las fiestas Palacio estuvo acompañado, entre otros, por el concejal de Festejos de Tineo, Raúl Fernández, y por la alcaldesa, Montse Fernández. Defendió la primera edil la “dedicación” puesta en la organización de unas fiestas que incluyen “variadas actividades”. Agradeció que Palacio, siete veces ganador del rally de Tineo, aceptara el reto de ser pregonero, especialmente en un concejo donde el rally tiene “mucha expectación”.

Palacio posa con el edil de Festejos y la alcaldesa de Tineo. / Ayuntamiento de Tineo

Patriotas de Tineo

“Las fiestas de San Roque deben ser un momento de encuentro, unión y tradición. Son días en los que dejamos de lado nuestras diferencias, nos unimos como pueblo y disfrutamos de momentos de diversión y esparcimiento”, señaló Montse Fernández, que se mostró convencida de que Tineo “debe ser un pueblo generoso, unido y fuerte”. “Veo con sana envidia la unión de municipios cercanos cada vez que se realiza un evento y este es el mensaje que quiero haceros llegar. Seamos patriotas de Tineo, defendamos Tineo siempre y en cualquier lugar. La solución está en nuestras manos, aportar, colaborar para que todas las actividades que se realizan en Tineo sean un éxito”, añadió.

Finalizó su discurso poniendo como ejemplo de “armonía y trabajo” el de la recién creada Asociación de festejos Villa de Tineo, así como la renovada Asociación de Peñas. Estos colectivos, junto al consistorio “hemos organizado unas fiestas que tienen actividades de todo tipo, para disfrutar con responsabilidad y como siempre digo, con cabeza”.

En el chupinazo estuvo presente también una representación del pueblo de las Cabezas de San Juan, con su alcalde, Pepe Solanos a la cabeza. Tineo está hermanada con esta localidad y es tradición que acudan a disfrutar de la villa cada mes de agosto.