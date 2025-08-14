La OSPA y el Cuarteto Quiroga unen talentos en el Festival de Ribadeo

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) participará mañana en el Festival Bal y Gay a través de una doble sesión que tendrá lugar en el auditorio Hernán Naval de Ribadeo, a las 12.30 y a las 20.30 horas. La agrupación asturiana compartirá escenario con el Cuarteto Quiroga, uno de sus colaboradores artísticos, para demostrar su versatilidad mediante enfoques complementarios que oscilan entre la música de cámara y el canónico repertorio sinfónico, un concepto que encaja a la perfección con la idiosincrasia del Festival.

Desde sus inicios en 2014, el Festival Bal y Gay se ha convertido en una referencia nacional por llevar la mejor música clásica a lugares singulares de A Mariña. Es una de las citas imprescindibles de la música clásica en España donde se reúnen grandes nombres de la escena nacional e internacional. Nacido como una iniciativa de la Asociación Xesús Bal y Gay (hoy Fundación), el proyecto tiene un como objetivos descentralizar la cultura y hacer accesible la música clásica a todos los públicos.

A tal efecto, la orquesta ha diseñado un repertorio que rinde homenaje a tres de las grandes figuras de la historia de la música: Haydn, Mozart y Beethoven, de la mano de un programa ya interpretado por la OSPA y el Cuarteto en un concierto de la última temporada de abono de la orquesta asturiana.

Los recitales se inician con la "Sinfonía número 1 en mi bemol mayor" de Mozart, estructurada en tres movimientos. La obra central de la velada será la "Sinfonía número 49 en fa menor" de Haydn, una pieza conocida como "La Pasión" por sus referencias a la Pasión de Cristo y a la Semana Santa. Para culminar el concierto, los músicos interpretarán la "Sinfonía número 8 en fa mayor" de Beethoven.

El Cuarteto Quiroga –formado por Aitor Hevia, Cibrán Sierra, Josep Puchades y Helena Poggio– ha sido galardonado con el Premio Nacional de Música (2018), premio "Ojo Crítico" de RNE y Medalla de Oro del Palau de Barcelona, es cuarteto residente de la Fundación Museo Cerralbo y está considerado una de las agrupaciones más destacadas de la nueva generación europea, siendo reconocido internacionalmente por sus interpretaciones audaces y renovadas que convencen a público y crítica.