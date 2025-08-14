Este es el plan de Vegadeo para hacer más agradable para el peatón el entorno del recinto ferial, epicentro festivo de la localidad

Vegadeo tiene un plan para mejorar el entorno del recinto ferial, epicentro festivo de la capital veigueña y espacio de encuentro comarcal. El primer paso será el denominado proyecto de humanización de la calle Hermanas Fernández de la Vega, la que pasa por la entrada principal del pabellón. Se ganará espacio para el peatón y se colocará vegetación que convierta este lugar, muy frecuentado, en un espacio más amable. La obra se licitó en 143.454,72 euros y se ha adjudicado en 119.268,11 euros a la empresa Desarrollos y Metas S. L.

La adjudicación se formalizó hace unas semanas, pero la obra se pospone al fin de la temporada estival para no interferir en la época de más afluencia de público en el concejo. El plazo de ejecución es de tres meses, así que debería estar lista antes de finalizar el año. El objetivo de los trabajos es "mejorar la infraestructura urbana, con el objetivo de reforzar la accesibilidad, la seguridad y la calidad ambiental del espacio".

Vista general de la calle desde la entrada al ferial. / T. Cascudo

Parada del autobús

En la citada calle Hermanas Fernández de la Vega se ubica la entrada principal al recinto ferial, al mercado y la estación de autobuses. El proyecto de obra señala que "las marquesinas del autobús están en muy mal estado y la zona en su conjunto resulta muy poco agradable para los transeúntes por constituir un gran ámbito de pavimento duro carente de vegetación y gran presencia de tráfico rodado". En este sentido, se prevé sustituir las marquesinas actuales por una de mayor tamaño y dotarla de paneles fotovoltaicos para autoabastecer su sistema de iluminación. Asimismo, se introducirá vegetación mediante la colocación de macetones de madera que "contribuyaN a minizar la isla de calor que se genera en la actualidad".

Por último, se eliminará la acera existente, de tal manera que la estación quede a nivel de la calzada "generando un espacio peatonal de estancia accesible y agradable". Esta zona, con una sección de cinco metros, contará con un pavimento de hormigón desactivado. Explica el alcalde de Vegadeo, César Álvarez, que la marquesina será móvil para que se pueda retirar en caso de necesidad, al permitir esta actuación contar con un espacio libre amplio en el que realizar eventos.

Además, en el plan de mejora de la accesibilidad, está previsto renovar las aceras del resto de la calle. Por un lado, se actuará en la que transita paralela al recinto ferial hasta la rampa de acceso de los camiones. Por otro lado, se actuará en la acera de en frente, ampliando el espacio peatonal y eliminando "su pendiente transversal". En este punto está previsto desplazar la zona de aparcamiento, eliminando uno de los dos carriles de circulación existentes. "Para rematar, se abren dos pequeños alcorques al comienzo y fin de la zona de estacionamiento", indica el proyecto.

Vista de la calle. / T. Cascudo

Recursos públicos

Esta actuación cuenta con una ayuda europea del Plan de Impulso contra la Despoblación y para la mejora de la calidad de vida en el medio rural del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demografico. El primer edil explica que su compromiso es el de "aprovechar al máximo los recursos públicos", optando a diferentes líneas de ayuda para ejecutar obras. Así espera sacar adelante el plan global de mejora del ferial y de las conocidas como "ochenta viviendas".

"Estamos satisfechos no solo por aprovechar estas convocatorias, sino también por la capacidad del personal municipal para gestionar, ejecutar y justificar las ayudas. La tramitación de estos fondos requiere un gran esfuerzo: no basta con solicitarlos, sino que es imprescindible cumplir todas las fases posteriores, que son las más visibles y exigentes para los ayuntamientos", señala César Álvarez, que se refiere a otras actuaciones recientes como la inversión realizada en la calle Empedrada y el cruce de Viña con la Calle El Palacio y en la calle Aduanas. "Próximamente, afrontaremos la mejora de la red de abastecimiento de agua en la calle Ferreira, aprovechando las oportunidades que ofrecen las distintas líneas de ayudas, en este caso las gestionadas por CADASA", añade.