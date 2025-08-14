"Suena la gaita y tiembla Navia por La Barca": así fue el chupinazo más esperado en la capital naviega

"Por quienes están y por quienes nos miran desde el recuerdo, por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que queremos seguir siendo. Que se note la fuerza de Navia, que retumben nuestras fiestas, que viva toda nuestra gente, que suene la gaita y que tiemble la plaza: ¡Viva Santa María de La Barca!, ¡Viva San Roque!, ¡Viva la Jira!, ¡Viva Navia!". Fueron las palabras de la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, desde el balcón del Ayuntamiento y momentos antes de lanzar el chupinazo festivo de las fiestas de La Barca, uno de los momentos más especiales del año para naviegos y visitantes.

Con la plaza del Ayuntamiento llena a rebosar, se lanzó el chupinazo y salieron los cabezudos para hacer las delicias de los más pequeños de la casa. Al ritmo de la charanga El Felechu, todo un clásico de los festejos, la fiesta estalló en el corazón de la villa naviega.

En imágenes: Así fue el chupinazo de las fiestas de Nuestra Señora de La Barca /

La alcaldesa, acompañada de miembros de la corporación, de la comisión de fiestas y de las reinas y damas de las fiestas y del Descenso, pronunció un emotivo discurso, apelando a la unión de los vecinos: "Hoy no hay diferencias, somos un solo pueblo unido por nuestras raíces, por nuestra fe, por nuestra alegría y por las ganas de vivir. Nos miramos a los ojos y sabemos que esto es especial, que este momento solo lo da un lugar como el nuestro, que late con la fuerza del mar y la calidad de su gente".

La primera edil apeló a la tradición de unos festejos "que huelen a salitre y a sidra, que suenan a gaita y a tambor, que se sienten en la piel y en el alma". Y añadió: "Miremos a nuestro alrededor, aquí estamos generación tras generación escribiendo juntos una historia que no se olvida, una historia hecha de trabajo, de esfuerzo, de tradiciones que hemos cuidado con mimo y de un orgullo que nos hace decir bien alto que somos de Navia".

Reunión de la familia

Ana Isabel Fernández expresó el sentir de muchos naviegos, de todas las edades, que ayer se congregaron en la plaza y luego recorrieron juntos el centro de la villa en un colorido desfile. Gloria González, naviega afincada en Oviedo, expresó la importancia del chupinazo: "Para los que estamos fuera es un punto de reunión con la familia y los amigos, a mí no me gusta fallar al día del pregón y vengo con mis hijas para que lo vivan de pequeñas".

Esa misma emoción transmitieron las reinas de los festejos. "Lo afrontamos con muchas ganas. Las fiestas suponen mucha emoción, mucha alegría y mucha familia", resumió Candela García, reina de las fiestas, junto a las damas Mara García y Sara Fernández. La reina y damas del Descenso, más aliviadas tras superar sus días fuertes, también disfrutaron del momento. “Las fiestas son días de nervios en general”, apuntan Raquel Blanco, Andrea Rodríguez y Laura García.

Tradición

"Es una gran experiencia. Te diviertes, mantienes una tradición y haces felices a los niños", señaló uno de los cabezudos, rodeados por los niños. En la plaza la música corrió a cargo de la charanga El Felechu, de Corvera, que lleva más de veinte años animando los festejos naviegos. “Estas fiestas son espectaculares. A la gente le gusta lo que hacemos y lo disfrutamos muchísimo”, resumió el director musical Boris Abreu. Tras el chupinazo, la banda Brisas del Navia acompañó a la multitud por las calles de la villa.

El día grande de La Barca será este viernes, con misa solemne a las 12:00 horas, a las 13:30 horas habrá un concierto en el parque Ramón de Campoamor de la banda de música de Santo Inocencio y, a partir de las 17:00 horas habrá pasacalles previo a la procesión marítima. La virgen saldrá a las 18:30 horas de la iglesia parroquial con rumbo al puerto. El sábado 16 será el Día de San Roque y el domingo tendrá lugar la CXIII Jira en Veiga de Arenas.