El CD Cornellana abre los festejos y motiva a la afición: "Os queremos"

El Club Deportivo Cornellana tuvo ayer una misión bien diferente a las que suele protagonizar en el ámbito futbolístico: dar el pregón de las fiestas de Nuestra Señora en la localidad salense a la que representa. A su presidente, Michel Prieto, le tocó leer un texto escrito con mimo por toda la directiva de un club refundado hace dos temporadas y que no para de dar alegrías a su afición. En ese sentido, Prieto animó a los vecinos a asociarse para disfrutar de una nueva temporada que promete ser "apasionante", pues no solo habrá un derbi con La Espina sino otro con el Salas. "Os queremos y os necesitamos", señaló el líder de la entidad.

Prieto realizó un repaso por la historia futbolera de Cornellana y defendió que el equipo "ha servido para que los jóvenes del pueblo, de la parroquia y de localidades cercanas hayan disfrutado, disfruten ahora y puedan seguir disfrutando del deporte y la camaradería de formar parte de un equipo".

El primer equipo federado en Cornellana data de 1965, según recordó Prieto, que citó a históricos jugadores y se refirió al "más épico de los ascensos", en la temporada 2006-2007 . Por último, habló del regreso del equipo en 2023, tras trece años de parón. "Fue una buena decisión", señaló.

La directiva dio cuenta de un trabajo "duro", aliviado con el apoyo popular. "Competimos con los mejores y estamos arriba. Tenemos que estar muy orgullosos de haber conseguido esto, y en tan solo dos años", señaló Prieto.