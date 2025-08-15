Un policía, en la UCI tras sufrir una brutal agresión en Luarca
El atacante, vecino de la capital valdesana y ya detenido, portaba un objeto contundente con el que golpeó a dos personas
T. C. / P. Á.
Un policía nacional madrileño permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras ser brutalmente agredido en Luarca, en la noche del miércoles al jueves, mientras disfrutaba de su tiempo libre. Según ha podido saber este periódico, el hombre sufre un traumatismo craneoencefálico severo, que ha obligado a los médicos a intubarlo y a sedarlo.
Los hechos tuvieron como escenario las fiestas del Rosario, que en la capital valdesana se celebran del 13 al 15 de agosto. Testigos directos relataron a LA NUEVA ESPAÑA que un vecino de Luarca, que llevaba en la mano un objeto contundente –"podría ser un puño americano", precisaron– agredió a dos personas que estaban en la barra de la cantina de la fiesta. Uno de ellos sufrió heridas leves –un esguince cervical–, y se recuperó con rapidez. En cambio, el otro, un policía nacional que participaba de los festejos, cayó desplomado y fue trasladado al HUCA. Su familia ya le acompaña en el complejo sanitario ovetense. El agresor fue detenido por el Cuerpo Nacional de Policía y puesto a disposición judicial.
Oscar Pérez Suárez explicó ayer a este periódico que "mi principal preocupación como Alcalde es el estado de salud del ciudadano hospitalizado". Y añadió: "La violencia no tiene cabida en nuestra sociedad y, por lo tanto, espero que caiga todo el peso de la ley sobre el agresor".
