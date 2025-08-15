Vegadeo luce mantilla por La Asunción

Vegadeo cumplió este viernes por la tradición. Numerosas personas acompañaron a la virgen de La Asunción y al resto de imágenes durante la procesión que discurrió por el centro de la localidad. Llamó la atención, como suele ser habitual, el grupo de mujeres que lució mantilla, una tradición con gran arraigo en Vegadeo y que agradece que siga viva la Hermandad que organiza los actos vestidos. Se trata de un símbolo de respeto a las imágenes que pasa de madres a hijas, tal y como pudo comprobarse durante los actos religiosos.

El recorrido estuvo acompañado por música y hubo más detalles de interés para los curiosos: se pudo ver a los menores de primera comunión, a las muchas familias que optaron por vestir el traje asturiano y a los gigantes y cabezudos, algo que no es habitual durante las procesiones. El alcalde, César Álvarez, "Mourelle", agradeció la "entrega" del pueblo, "sin quien no es posible mantener vivas las tradiciones que más nos representan".