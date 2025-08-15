La virgen del Rosario sale a 'salear' en Luarca y miles de personas la acompañan

El momento estrella se espera a las seis de la tarde, pero en Luarca la fiesta empieza por la mañana. Es el día gran de los festejos de Nuestra Señora del Rosario, la patrona de los marineros, y nadie de los más fieles a la cita (religiosa, cultural y dedicada al ocio, según se mire) quieren perderse la sonrisa del familiar, vecino o amigo, la comida de casa de la abuela, el almuerzo en al restaurante, el ambiente por el paseo del muelle y, cómo no, la imagen de la Virgen pasando por esa misma travesía para llegar, un año más, hasta el barco que la llevará a ‘salear’ como dicen en Luarca.

Es decir, a navegar por el mar Cantábrico, cerca de la costa luarquesa, quizás para sentir la brisa marina, quizás para recordar a los fallecidos antaño en esas mismas aguas, quizás para pedir por los marineros que navegan cada día en ellas, quizás para sentir qué pasa cuando un ramo de flores se lanza y todo Luarca recuerda que es y será marinera.

Fiesta marinera y "fiestón" en Luarca

Las hermanas Soraya y Esther Fernández, luarquesas, han elegido uno de los blancos públicos para sentarse a esperar. Ven las banderas de España. Las de Asturias. Cómo las personas se desplazan de acá para allá, algunos con un punto de nerviosismo y muchos con la pañoleta el cuello que recuerda lo que se celebra: fiesta marinera y "fiestón" en Luarca. Ellas, en realidad, esperan la salida de la virgen de la iglesia Santa Eulalia. Esa talla que, como se dice con riesgo de caer en lo nostálgico y muy repetido, "levanta pasiones". "Hay que verla, es una tradición", dicen las hermanas al unísono mientras recuerda tiempos pretéritos, cuando eran niñas y la celebración más familiar. "Pero tenemos que adaptarnos a los tiempos, así que ahora es diferente en la forma, aunque sentimos lo mismo", añade la primera.

Dos jóvenes se abrazan para celebrar el paso de la virgen del Rosario. / Ana M. Serrano

Hay quien ve pasar a la virgen y sonríe, hay quien hace fotos, hay quien se muestra indiferente, hay quien llora y hay quien guarda silencio. Muchos recuerdan a los que "no están", a esas personas, especialmente de familias marineras que ya no disfrutan de este "gran día".

Begoña Pérez y Alejandro López van acompañados de su hijo, Javier. Todavía no acabó la misa (se celebra antes de la procesión y 'saleo'), pero ellos ya buscan su barco, esa que saldrá cerca del Tres Hermanos Cacharelos, donde viajará la virgen del Rosario y desde donde se hará ofrenda floral. «De esta fiesta nos gusta todo, si podemos, no nos la perdemos», dicen. Las hermanas María Jesús y María Rosa Pérez quieren ver la procesión que pisa tierra. Este año, una de sus hermanas, Valentina es costalera. "Nos hace especial ilusión verla". Como buena familia marinera, ambas tienen especial vínculo con esta fiesta que celebran por todo lo alto. Llevan el pañuelo rojo al cuello y una sonrisa en la cara. "El mar nos encanta a las dos y esto se celebra en el agua", dice María Jesús.

Suerte para navegar junto a la virgen

Alea Pulgar y Raúl Rodríguez pasan la tarde son su hijo Tomás. Esperan "tener suerte" y poder navegar. Justo cuando está a punto de concluir la misa, en los pantalanes de Luarca son muchas las personas que se preparan para subir a un barco. Los chalanos vienen y van. Carlos Pérez dirige uno de ellos. Achica agua y da varios viajes para que familiares y amigos puedan salir a 'salear' en el barco de su padre, el Nuevo Hermanos Pola.

Sergio El Maraco, escancia sidra en un pantalán, esperando por la salida de las embarcaciones que 'salean'. / Ana M. Serrano

"Esto es lo más difícil que organizo en todo el año", advierte risueño. El tiempo apremia porque la Virgen del Rosario pasará en procesión por el paseo del Muelle y se subirá en barco. Cuando zarpe, todas las embarcaciones que la acompañan deberían estar entre los diques, esperando, haciéndole el paseíllo y celebrando con la decoración de su interior y con las bocinas que la virgen sale y que con ella la protección a los marineros durante un año será mayor.

Sergio, El Maraco, escancia sidra en el pantalán cuando está a punto de subirse a La Nueva Paloma. Pedirá a la virgen "prosperidad, salud y faena". En la calle, Salomé Pico porta orgullosa la corona de flores que es ofrenda floral. "¡Es tan emocionante", exclama. Un año más para el recuerdo.