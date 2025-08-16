Exposición fotográfica de Ira Walker y Martín Piris en El Pito
La Asociación de Vecinos "San José" organiza la muestra en su sede de la localidad pixueta
La Asociación de Vecinos "San José" organiza en su sede, frente al IES Selgas de la cudillerense localidad de El Pito, una atractiva exposición fotográfica de los artistas Ira Walker y Miguel Ángel Martín Piris. La muestra podrá visitarse hasta el domingo en horario de 12.30 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Ira Walker, natural de Virginia (EE UU), reside en Cudillero desde hace cuatro años. Integrado plenamente en la vida cultural pixueta, forma parte del Grupo Folclórico "Arduríu Pixuatu", donde baila danzas tradicionales. Con una trayectoria profesional que incluye exposiciones en su país natal, Walker presenta ahora su obra en su tierra de adopción, animado por sus amistades.
Miguel Ángel Martín Piris, nacido en Gijón y también estrechamente ligado a Cudillero, es especialista en fotografía de paisaje y naturaleza. Ha recorrido con su cámara toda Asturias, realizando trabajos para Turismo de Asturias, ayuntamientos y empresas. Su trabajo ha sido publicado en prestigiosas revistas como "National Geographic", "Lonely Planet" o "Viajar".
