Navia, con panderata y su Virgen de la Barca

Navia disfrutó ayer de la Virgen de la Barca. La procesión salió puntual por la tarde para más tarde llegar al puerto, donde la virgen, una vez más, estuvo acompañada por las embarcaciones deportivas. Este año durante el recorrido sonó el repertorio de las bandas Santo Inocencio de Burela, Brisas del Navia y la Reina del Truébano de Navia. También actuó el grupo de baile Ramón de Campoamor.

La organización pidió a los naviegos que acompañaron a la virgen con panderetas y el pueblo, cumplió. Hoy, sábado, por la mañana, la fiesta continúa con la procesión y misa de San Roque, en la capilla del mismo nombre, pasacalles por la tarde y verbena por la noche. Mañana, domingo, será uno de los días más esperados por Navia, ya que se celebra la popular Jira en Veiga de Arenas. Se espera que los romeros lleguen a la fiesta a partir de las 11:00 horas. Habrá animación musical con charanga (actúa "El Felechu") y discoteca. Por la noche se celebrará la última verbena.