Un Descenso para divertirse y poner a prueba los valores

"Lo tiene todo". La declaración es de Pilar González y resume lo que tiene de especial para ella Descenso Ecológico del Río Esva. "Es ecologismo, es compromiso, es vecindad...". A las once de la mañana la explanada del centro de interpretación de las Hoces del Esva, en el "mágico" (como dicen algunas personas) Valle de Paredes la cantidad de turismos aparcados informa de que algo está pasando en este tranquilo paraje valdesano.

Desde 1995, la asociación vecinal, hoy presidida por Marisa García, organiza este descenso. Su viga maestra: recordar que el valle quiere permanecer como es, "imperturbable", solo afectado por la erosión natural "sin que la mano del ser humano interrumpa con eólicos o minas", dice José Manuel Alba, uno de los miembros de la directiva. Por ello nació el descenso. Los que participan hacen de la cita algo folclórico, pero no falta el propósito. Hay que recoger toda la basura que se encuentra en el tramo de río que discurre entre Agüera y San Pedro de Paredes.

Lucía García y sus amistades esperan que el alcalde, Óscar Pérez, dé el pistotelazo de salida. Al borde del río se acumulan las canoas. Hay también colchonetas y embarcaciones o flotadores diseñados para la ocasión. "Es una fiesta divertida; lo pasamos muy bien bajando el río", apunta la joven Lucía.

"Sabemos lo que nos espera"

Lucas Pérez y Carlos Fernández acuden esta vez con un flotador "tipo donut". Se acerca la hora de salir y muchos sonríen: "Sabemos lo que nos espera". El pequeño Alejandro García busca entre las canoas a su familia, también dispuesta para salir "cuanto antes" de travesía fluvial.

Jara Lobón veranea todos los años en Valdés. Recuerda cómo de joven participaba en el descenso, una cita que pone a prueba valores como la solidaridad. "Es muy divertido", dice, en sintonía con otras personas a las que se pregunta. "Además, tiene un sentido, va más allá de algo pintoresco", recalca. Ella, como su familia y amigos, llevan las bolsas que se distribuyen para la ocasión con el fin de recoger todo lo que no sea natural y pueble el cauce del Esva. "Vamos a ello", dice Lobón cuando se lanza con su colchoneta.

Creativos al agua

Javier Barbera vive en Toledo y todos los veranos vuelve a Paredes, concretamente a Longrey, donde tiene "la casa de la abuela". Esta vez, para participar en el descenso optó por una embarcación con dos palas (de playa) como remos. "Hay que ser creativos", dice. Y, mientras unos se preparan para la salida, otros escuchan atentamente el pregón de Javier del Valle Vega, quien conoció Paredes hace años y "me atrapó". "Siempre me sumé a vuestras justas demandas con la mejor manera que sé de hacerlo, escribiendo", cuenta Del Valle al micrófono.

"No perdáis nunca ese espíritu quijotesco, de defensa y reivindicación de vuestro terruño y tradiciones", dice y poco después llegan los aplausos. "¡Puxa el descenso! ¡Puxa el Valle de Paredes!, ¡puxa Asturias!", grita. Es entonces cuando los ánimos van a más.

Todos los que tenían previsto hacerlo saltan al agua y, entre risas y algún varamiento, llegan al primer puente. Allí esperan muchos vecinos. "Es el lugar desde donde mejor se ve la salida", resume Ángela Pérez. En San Pedro espera la merienda y el apoyo, de nuevo, del público. Todos los participantes recibirán medalla y todos podrán disfrutar de una exposición sobre la historia del descenso. Fin, "por ahora", apunta Pilar González.