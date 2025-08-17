Desolación en Degaña tras confirmarse los peores presagios marcados por el fuego de Anllares del Sil: "Si nuestros recursos naturales se van al traste a estos valles les espera un futuro poco prometedor"

"Una imagen vale más que mil palabras. No voy a calificar la situación como catastrofista, pero bueno, poco le falta". Son las palabras de resignación de Jaime Flórez, quien fuera alcalde de Degaña entre 2003-2011 por Izquierda Unida, quien contempla desolado cómo amanece parte del suroccidente asturiano que lleva días sucumbiendo a las llamas.

El exdil atiende a LA NUEVA ESPAÑA y es claro sobre los estragos que el fuego está dejando en la zona. "A nuestras espaldas tenemos el principal recurso que nos queda ahora en este ayuntamiento, que son recursos naturales. Si este recurso se va al traste y resulta pasto de las llamas, pues un futuro muy poco alagüeño, muy poco prometedor es el que nos queda en estos valles y en estas comarcas", se lamenta.

Y es que las consecuencias de los incendios también están haciendo mella en la salud de los vecinos. "Hay mucha ceniza en suspensión, mucha ceniza, mucho polvo, mucha suciedad en la calle, la situación en calidad ambiental está volviéndose casi insostenible. Hay gente mayor con problemas respiratorios. Llevamos aquí diez minutos y a mí ya me pica la garganta en el transcurso de esta pequeña conversación", cuenta Flórez.

La preocupación se ha convertido en la tónica predominante y ni las fiestas patronales en las que deberían estar inmersos logran hacer olvidar el drama que han provocado las llamas. "En situaciones así, hay mucha preocupación, mucho nerviosismo también en la gente porque, claro, ayer que coincidió con la vaqueirada, con toda la juventud detrás de las carrozas en el desfile de carrozas, coincidió en ese momento cuando pudimos constatar con nuestros propios ojos que ese fuego que se había originado en Anllares del Sil hace unos días había cruzado la montaña y estaba ya pasando para este lado. Lo que no queríamos que ocurriese, pues acabó ocurriendo", cuenta.

Momentos de incertidumbre que acabaron con el peor de los escenarios. "Ahora la preocupación es que ya está aquí. Hay que ver cómo lo vamos a gestionar", explica el exalcalde.

Sin embargo, también hay cabida para la esperanza. Iván Menéndez, vecino de Degaña, se encomienda a las ansiadas lluvias y a los bomberos y demás profesionales que llevan días desplegados en el suroccidente para mitigar las llamas que asolan "la zona cero del parque natural de las Fuentes del Narcea, bosques donde habitan osos", revela, al tiempo que confía en que el fuego no avance hasta la población de Degaña. "Lo peor que podría pasar es que cambiase el viento y empezase a soplar del sur".

En cuanto al impacto medioambiental, es sin duda el urogallo una de las especies que corre más peligro. "El censo de este año era de unos 200 urogallos en el alto Sil y Degaña, toda esa zona se está quemando. Habrá que hacer una valoración tras los incendios pero podría haber muerto el 98% o el 100% de estas aves", indica Menéndez.