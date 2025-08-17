Los fundadores de la primera ecoaldea vegana de Asturias, pregoneros en San Tirso de Abres

La asociación cultural San Tirso del Eo tiene todo listo para celebrar, entre el lunes 18 y el domingo 24 de agosto, la trigésimo cuarta edición de su Semana Cultural. La cita convertirá San Tirso de Abres en "un punto de encuentro para la comunidad, con una programación que fusiona la recuperación de tradiciones con la reflexión sobre el futuro sostenible del entorno rural".

En esta nueva edición, todo un clásico estival, la asociación santirseña fundada en 1987 busca revitalizar el concejo y mantener viva la herencia local. En este sentido, añaden, el programa conecta el pasado con el futuro. El pistoletazo de salida lo darán el lunes José Luis Moreno y Esther Trillo, fundadores de la primera ecoaldea vegana de Asturias. En el acto, que comenzará a las 20:00 horas en la plaza de San Juan, la pareja contará cómo nació "Savia".

El martes 19 la actividad se abrirá con la presentación del proyecto “NIA, Nosoutras ideamos arte”, un documental sobre mujeres del Eo-Navia. A continuación, dentro del ciclo literario "Pálpitos da terra", se presentará la novela "Mientras haya días" de Paloma García Méndez.

El miércoles 20, declarado Día da Memoria, se proyectará el documental “La Ciudad de la selva”, sobre guerrilleros en los montes de Casaio en Orense, seguido de la presentación del libro “Pedras da Memoria” de Miguel Freire Sitjas y Ramón López Pérez.

El jueves 21, la actividad comenzará a las 20 horas con una mesa redonda que discutirá la participación ciudadana en la salud pública, con ponentes de diversas organizaciones locales y regionales. Participarán, la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBY, Nuria Rodríguez; el gerente del Área Sanitaria I, Pedro Jesús Jiménez; la representante del Centro de Voluntariado y Participación Social de Noroccidente, Elena Martínez Orvegozo y la presidenta de la Asociación Forum Boal 3000, Verónica Bermúdez. A continuación, también dentro del ciclo Pálpitos da Terra, se presentará el libro “Antoloxía de prosa periodística en galego-asturiano (1903-1954)" de Xosé Miguel Suárez Fernández.

El tema de la alimentación saludable será el protagonista el viernes 22, con una presentación sobre los proyectos ComerEo y TestEo, parte de la estrategia alimentaria Eo Alimenta. Tras esta cita tendrá lugar la presentación del libro “A Terra do Eo-Navia. A galeguidade en Asturias”, de Manuel Miragaia Doldán.

El sábado 23 a las 19:00 horas tendrá lugar un concierto de Toxo Guayaba, "una banda que fusiona el son cubano con el alma gallega, uniendo así diferentes culturas a través de la música". Al día siguiente, el domingo 24, tendrá lugar uno de los momentos más esperados de la semana, la tradicional Malla do Trigo en el marco del Memorial "Manolo de Regina". "La representación de la trilla del trigo, un antiguo rito agrícola, se realizará con motores y maquinaria tradicionales, e incluirá una sección especial para los niños, asegurando la transmisión de este valioso patrimonio a las nuevas generaciones", explica el presidente de San Tirso del Eo, Ángel Prieto. La vigésima edición de esta fiesta comenzará a las 17 horas en el área recreativa junto al río Eo.

El colectivo santirseño deja claro que con esta programación mantiene su "compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)". Y añaden: "La organización de la Semana Cultural no solo busca el entretenimiento, sino que también se alinea con diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, demostrando un compromiso con un futuro más próspero y justo para todos".

La Asociación Cultural San Tirso del Eo invita "a residentes y visitantes a participar en esta gran celebración, que es un ejemplo de cómo la cultura, la tradición y la sostenibilidad pueden convivir para construir un futuro mejor".