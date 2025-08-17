Una joven de Tineo denuncia una agresión e insultos racistas: "Me llamó mora de mierda"

Una vecina de Tineo denunció ayer un presunto delito de lesiones ocurrido en la madrugada del sábado. Según la denunciante, nacida en 1997 en Melilla, ella y unos amigos estaban bailando cerca de la orquesta de las fiestas cuando uno de sus acompañantes empujó sin querer al presunto agresor. Al producirse un incidente entre ellos, la denunciante "intentó mediar" para evitar una pelea.

Fue entonces cuando el presunto agresor, siempre según el testimonio de la joven, la insultó ("mora de mierda, vete de aquí") y sacó una navaja que le puso "cerca del rostro". La víctima, que aporta un parte de lesiones hecho por un sanitario, empujó entonces al hombre para defenderse y, finalmente, recibió un corte de navaja en un dedo de la mano derecha.

Insultos "discriminatorios"

Los hechos se produjeron entre las cuatro y las cuatro y media de la madrugada en el campo de San Roque. La madre de la joven denunciante considera que también se podía imputar un delito de odio y no solo la agresión, ya que observa discriminación. La familia, que regenta desde hace años una pescadería en Tineo y es de origen marroquí, se muestra preocupada por lo sucedido, ya que "nunca había pasado nada de esto a mi familia en Tineo". Sobre todo, hace referencia a los insultos "claramente discriminatorios". La madre asegura que no entiende por qué no se detuvo al agresor en el momento de los hechos, ya que su hija fue a pedir auxilio a los agentes de la Policía Local que se encontraban en el campo.