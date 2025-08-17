Navia luce a San Roque y se queda sin fuegos artificiales
La situación de riesgo por incendio impide el espectáculo pirotécnico
Navia celebró ayer San Roque son misa y procesión. La comitiva (en la foto) salió puntual al mediodía desde la iglesia parroquial hasta la capilla del barro que lleva el nombre del santo. Allí, tras la misa, los vecinos sirvieron el particular vermú.
La jornada estuvo acompañada de gaita y tambor asturiano. Los naviegos y adeptos a las fiestas sí echaron de menos los fuegos artificiales, previstos para la medianoche del pasado jueves. Este año, no pudo ser por la situación de riesgo de incendio, según confirmó la alcaldesa, Ana Isabel Fernández. Hoy, domingo, se celebra la jira.
