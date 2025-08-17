San Roque, la mejor apuesta de Tineo

La romería de San Roque que se celebró ayer, sábado, en Tineo volvió a recordar que el concejo quiere a su patrón. La alcaldesa, Montserrat Fernández, presente en los actos de la mañana y de la tarde, destacó la "cantidad de gente" y el "buen ambiente" de una cita para muchos ineludible.

Porque en el día de San Roque, en la capital de Tineo y, en concreto, en el campo del mismo nombre del patrón, hay de todo. Desde la misa y la procesión a la comida campestre con familiares y amigos, pasando por bolo celta y carreras de cintas a caballo. Hay quien espera este día «con mucha ilusión». Lucía García es una de ellas. Tiene 21 años y pertenece, junto a otros amigos y compañeros, a la asociación que se encarga desde año de las fiestas de Tineo."De todo tipo de fiestas, pero empezamos por San Roque".

El colectivo aspira a ayudar al Ayuntamiento en lo que pueda. De momento, ha repartido el bollo (fiesta que se celebró el viernes), colaboró ayer, sábado, en la rifa de la xata y también se encargaron del libro de fiestas que se repartió entre los tinetense. Mañana, lunes, estarán en el desfile de carrozas con su propia creación. Pero volviendo al día grande de San Roque, la jornada "es muy especial", dice García. Para muchos tinetenses es más que una fiesta, es el día "en el que se juntan sí o sí familia y amigos". "Algunos, no nos vemos desde hace un año", añade. También el paraje donde se celebra ayuda para que sea una cita que recordar.

La xata que se rifó ayer en en campo de San Roque. / R. A. S.

La jornada, eso sí, empezó y terminó este año calurosa. Luis Fernando Moreno, portavoz de las peñas de Tineo, explica que se trata de una cita "cultural". "Para nosotros esto (y señala lo que ve) es tradición; no se puede explicar bien lo que se siente y por qué estamos todos los años aquí", explica. Hay personas de todas las edades y es un momento también para recordar a los que ya no están. Por eso la misa es especialmente emotiva. Inicia la fiesta y el momento es especialmente seguido por los vecinos de más edad.

Recuerdo a los incendios

Ayer, se colocaron sillas para que la celebración religiosa fuera seguida por todo tipo de personas al margen de su situación física. Aunque ni el sol ni el calor pudo con los más fieles. El párroco Leonel Fernández, colombiano, llegó en septiembre del año pasado a Tineo. Advierte «el gran advierte y "lo especial" de la fiesta. "San Roque amaba mucho a los animales y tenemos que cuidar la creación», dice. La romería fue de las mejores de Tineo, como todos los años, aunque un ojo estaba puesto en el vecino Cangas, donde los incendios son graves. "Ojalá que nadie tenga la conciencia de haber provocado incendios porque es un pecado para la creación"».