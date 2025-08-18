Navia pone el punto y final con su cita más especial: la jira

¿Qué tiene de especial la jira Navia? "¡Uf! Eso no se puede contestar, ¡Lo tiene todo!". Marcos Fernández apura la cerveza. Son las dos de la tarde y en Navia no hay prisa para el almuerzo. La capital despide sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Barca y San Roque en Veiga de Arenas, cerca de la playa y de la poza, en un, para los naviegos, icónico lugar. Este año, los romeros celebran la edición número 112 del encuentro. La fiesta es veterana y todos los asistentes fieles saben bien qué hacer.

Julio Rodríguez es de Navia y es uno de esos romeros "fieles y veteranos" Junto a sus amigos disfruta del "gran día". Antes, el grupo ha diseñado unas camisetas especiales y organizado los víveres, esos que necesitarán «sí o sí» para pasar la animada jornada. "Notamos algunos cambios con el paso del tiempo; antes había más familia y menos juerga y ahora hay más de lo último", dice.

Hay zonas para todos los gustos. Las familias que desean pasar una tarde más tranquila y fresca se instalan entre los eucaliptos. Los más jóvenes optan por una zona más alejada y cercana a la playa. Es aquí donde se puede escuchar música amplificada.

Todo, con un objetivo: "Pasarlo bien". Lo dicen Lorena López y sus amigas, quienes para la ocasión han madrugado. "Hay que encontrar sitio", señala la primera. El grupo una zona intermedia, ni la más tranquila ni la más fiestera. "Esto es una reunión de amigos con mucho tiempo de por medio", dice Pilar Hidalgo. Andrea González recuerda que la tradición pasa de padres a hijos. A la cita acuden abuelos, hijos y nietos. "Y es un gusto ver que hay sitio para todos", opina.

El mejor momento

Para Anabel López, Marta Méndez, Ely Li y Noemí Fernández lo "verdaderamente especial es poder estar juntas, sin prisa". Desde las ocho de la mañana cocinan y a las once en punto están en el campo. "Esperamos todo el año por esto, por la jira", advierte Anabel López. Ana Pevida advierte que este es el "mejor momento"de las fiestas patronales naviega. "Merece la pena venir y disfrutar", señala, y también "es prestoso" organizar al grupo y toda la logística: desde mesas y sillas a cenador.

En casi todos los grupos se ofrecen tortillas, empanadas y filetes y siempre hay invitación a un culín de sidra, como mínimo. Muchos llevan opciones para el picoteo y entre los más jóvenes no falta la bebida. Hay arcones cargados de hielo, sidra y otras bebidas alcohólicas. "Tiene que durar toda la tarde", señala Mario Álvarez. Su grupo de amigos ha preparado, además, un juego para la ocasión. Se trata de hundir la flota. Los barcos se hacen con chupitos (que se vinculan al frigorífico gracias a un imán) y se van bebiendo según se hunden.

Sin pereza para cocinar

Más separada del jaleo está la familia de Mari Fernández, quien acude a la cita por primera vez siendo madre de dos niños. Agustín García acaba de cumplir cuatro meses. Por eso para la ocasión la familia instala una tienda de campaña. "Al estar el bebé, se necesita", cuenta el abuelo materno, Manuel Fernández. La abuela paterna, Gloria Rodríguez, de Uruguay, también se estrena en la jira naviega. Queda por pasar el día, pero "lo que veo, me gusta". Cerca disfrutan de un vermú "muy tranquilo" Inés Torneiro, Gema Alonso y Marisa Jano. Son amigas y todos los años hacen lo posible "y lo imposible" por estar juntas esta jornada de jira. Son, además, las cocineras del grupo, pero para estas ocasiones, "no da pereza".