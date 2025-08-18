Daños en la sede el PSOE de Tapia, donde se ayudaba a los vecinos a hacer alegaciones contra la mina de oro

La sede de la agrupación socialista de Tapia de Casariego, donde se ayuda a los vecinos a hacer alegaciones contra la declaración del proyecto minero como de Interés Estratégico Regional (PIER), amaneció este lunes con daños. Según se puede observar, los vándalos rompieron el cartel de la agrupación y el folio donde se informaba de los días y horarios en los que miembros estarían disponibles para tal fin. Además, también colocaron una señal de tráfico de prohibido el paso en la puerta.

El secretario general, Alejandro López, mostró su pesar por lo acontecido. La agrupación lamentó, en nombre de la directiva y de todos los afiliados, los hechos.

"Esta mañana, cuando nos disponíamos a abrir el local a la ciudadanía para continuar ayudando a quien lo precise a presentar alegaciones contra el proyecto minero en Salave, nos encontramos con esta situación", relatan en su perfil para dar paso a un video donde se puede ver cómo está el exterior de la sede.

Oposición a un proyecto "nocivo"

"Solo podemos reafirmar nuestra posición contraria a un proyecto que creemos nocivo para Tapia, sus gentes y entorno. Apostamos por un modelo económico y social sostenible, compatible con las actividades ya existentes, que proteja el patrimonio natural y nuestro modo de vida", añadieron.

La agrupación socialista ha denunciado los hechos en el cuartel de la Guardia Civil. Además, busca testigos para dar con los protagonistas del delito. "Somos un partido con 146 años de historia, cuya militancia se ha enfrentado a las circunstancias más adversas de la historia reciente española, y de ningún modo vamos a dejar de defender aquello en lo que creemos por principios, coherencia y compromiso". Se da la circunstancia de que el plazo para alegar contra el PIER concluía hoy, lunes.

El alcalde, del PP, condena los hechos

El alcalde, Pedro Fernández, del PP, condenó "rotundamente el ataque". "Cualquier tipo de discrepancia no debe exceder los límites del respeto, la tolerancia y la convivencia ciudadana", señaló. El regidor y presidente del PP tapiego se puso en contacto con el partido afectado tras conocer los hechos.