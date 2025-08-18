Susto en Luarca: evacúan las terrazas el puerto tras incendiarse una embarcación que estaba atracada en el pantalán deportivo

Susto en el puerto de Luarca a la hora de vermú y las comidas y en pleno agosto tras desatarse un fuego en una embarcación atracada en el puerto deportivo. El humo empezó a notarse en la zona pasadas las dos y veinte de la tarde. En un primer momento, dos hosteleros con sendas mangueras, según los testigos, intentaron contener el fuego. Un poco más tarde llegó la primera dotación de Bomberos de Asturias del parque de Luarca.

Según ha trascendido, los propietarios de la embarcación estaban haciendo las labores habituales de mantenimiento cuando se originó, por causas que se desconocen y a esta hora se investigan, las llamas. Por lo aparatoso del accidente, los ocupantes tuvieron que ser atendidos por heridas leves por un equipo de sanitarios. Al tratarse de una lancha de fibra de vidrio, las llamas se propagaron con prontitud, por ello, y por la presencia de combustible en la propia embarcación y en las aledañas, se evacuaron las terrazas más próximas.

El pantalán con la barrera antivertidos y la lancha hundida. / A. Gelpi

La Policía Local cortó el tráfico y Protección Civil instaló una barrera antivertidos en el pantalán. El Alcalde, Óscar Pérez, agradeció la pronta actuación y la solidaridad de los hosteleros que contuvieron el incendio en un primer momento. También participó, según el regidor, un bombero que se encontraba de vacaciones en Luarca. "Dentro de todo el caos que se formó, siempre hubo personas ayudando", destacó Pérez. El suceso deja la embarcación afectada casi inservible y daños en la que se encontraba más próxima. Al lugar de los hechos, también se desplazó la Guardia Civil.