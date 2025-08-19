La gran carroza de Tineo para cerrar San Roque es la diversión

‘Carrozas en Tineo’, así, todo seguido, es sinónimo de diversión. Lo saben muy bien los tinetenses que ayer, lunes, lo dieron todo en el último día de las fiestas patronales de San Roque. Son muchos los curiosos que se reúnen en la capital para disfrutar de este peculiar espectáculo que es posible gracias a la gente del concejo. Esta vez, desfilaron 14 carrozas. Arturo Fernández lo hizo en una de ellas acompañado por su grupo de amigos. En concreto, con la que representaba al club de fútbol local. "Para nosotros esto es una tradición", dice.

Es la primera vez, añade, que la entidad deportiva local tiene un protagonismo especial en un día tan señalado. "Se lo merece", indica. Más del modelo o la apuesta "social" de lo que se caricaturiza, en Tineo la apuesta es divertirse. Andrea Álvarez desfiló "muchos años". Esta vez, "me tocó ser público".

"Es una jornada de gala; un día muy especial", dice. Para ella, las carrozas son «un símbolo», algo "muy particular de San Roque que hace posible que se junten muchas familias". Además, recuerda que desfilar con un grupo "es especial". Ella lo hizo muchos años con la charanga del pueblo de sus abuelos, El Pedregal. "No solo es guapo el día del desfile, también lo son los días que quedas con la gente para hacer los preparativos", destaca.

Mucho orgullo

En Tineo, a las cuatro y poco de la tarde ya se pueden escuchar los tractores que desplazan a las carrozas. Este año, Lucía García, de la asociación de festejos de Tineo, tuvo que ayudar a la organización, "pero sé qué se siente cuando se desfila, mucho orgullo".

Ella participó, además, con su peña, en la construcción de las dos porterías y el campo de fútbol que salieron ayer de paseo por las calles céntricas de Tineo. "Esta vez lo hicimos todo en tiempo récord", advierte. En tres días, "listo". Otras carrozas necesitaron más tiempo. Elena Fernández desfila desde hace 25 años. Tiene ya el día "muy señalado en el calendario". Regenta la floristería Domingo y es la que reúne a un grupo numeroso de gente para hacer que Tineo se divierta.

Material reciclado

"Siempre se disfruta mucho, pero llega un momento en el que no sabes qué hacer", apunta. Para el día de ayer apostaron por algo "más serio": la época medieval. En las últimas ediciones de las carrozas "fuimos de temáticas muy festivas y ahora nos pusimos algo más serios". Hicieron con sus manos un castillo reciclando carrozas de otros años y confeccionaron el atuendo.

Ana Álvarez, de Ordial de la Barca, también desfiló con sus amigos. Su elección: la popular serie "Aquí no hay quien viva". "Llevábamos muchos años queriendo hacer una carroza y este año me encontré con unas amigas de mi edad en la Feria de Muestra de Tineo y nos lanzamos", dice. El grupo matriz lo componen jóvenes que nacieron en 1995, aunque el grupo lo componen desde niños a personas de 45 años. El reto de las carrozas "es hacerlas económicas". "Yo estimé que teníamos que invertir sobre 500 euros y que tendría que reunir, como mínimo a 20 personas», cuenta. Lo logró. "Es muy divertido participar con una carroza con gente de tu generación", apunta.

El desfile duró algo más de una hora y provocó muchas risas. Ya lo dice Elena Fernández: "En realidad no solo te diviertes, también es muy satisfactorio ver a mayores y niños riendo".