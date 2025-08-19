Así es la historia de Tamara Castillo, la tapiega que pasó de ser maestra a granjera (de alpacas)

Cuenta la tapiega Tamara Castillo que "todo empezó" en 2017, cuando visitó una granja de alpacas en Cantabria y se quedó absolutamente fascinada con estos animales. "Fue amor a primera vista", subraya. Por eso, cuando decidió dar un giro a su vida, tras ocho años opositando sin éxito para lograr una plaza de maestra, pensó en montar una granja para mostrar la belleza y singularidad de estos animales originarios de América. Así nació La Pomposa, un proyecto de agroturismo con seis alpacas de protagonistas que acaba de abrir sus puertas en la parroquia de Mántaras, en el concejo de Tapia.

"Estaba agotada física y mentalmente de las oposiciones. Aprobaba los exámenes con buenas notas, pero luego no lograba plaza, así que empecé a pensar si me compensaba y a valorar otras opciones", relata Castillo, de 33 años. Este hartazgo lo conocía bien su familia, como también su pasión por estos animales, así que, medio en broma, medio en serio, muchas de las conversaciones acababan con un "bueno, siempre puedes montar una granja de alpacas". Esa idea caló y, tras probar diferentes trabajos, desde repostera a empleada de un hotel, decidió lanzarse a la aventura y pasar de ser maestra a granjera.

Imagen de WhatsApp 2025-08-19 a las 12.11.00_8aa4effa.jpg / T. Cascudo

Harry Potter y sus cinco compañeros

Con una inversión que ronda los 20.000 euros (en parte cubierta con una subvención del Principado), logró crear su particular refugio en una finca de tres hectáreas en El Banzao. Es la casa de Ross, Joey y Chandler (por los personajes de Friends) y también de Harry, Ronald Weasley y Draco (en alusión a los protagonistas de Harry Potter), seis alpacas de la raza huacaya que adquirió a un criador de Extremadura y que son pioneras en el Occidente. Su modelo de granja de agroturismo es único en Asturias y lo dirige a todos los públicos: "No es solo para niños, sino para que puedan venir adultos y mi idea es que sea un lugar para desconectar y disfrutar de la naturaleza y, sobre todo, para descubrir lo inteligentes e increíbles que son las alpacas".

La Granja La Pomposa acaba de iniciar las visitas guiadas, que consisten en un recorrido de una hora por la granja para conocer a estos animales y llevarse un recuerdo, pero son muchas las ideas que Castillo tiene para hacer crecer su proyecto. Desde realizar talleres para descubrir la valiosa fibra (o lana) de las alpacas, hasta organizar eventos o fiestas temáticas. También se plantea incorporar otros animales de manera paulatina, tanto más alpacas como otras especies. Además, gracias a su habilidad para la artesanía, ofrece artículos hechos con la lana de las alpacas como unas pulseras que ella misma elabora. "Veremos hasta donde se puede llegar", señala.

Deja claro que aunque es ella la autónoma al frente del proyecto, toda su familia se ha volcado para que haya sido posible este sueño. De ello da cuenta en sus redes sociales donde, con mucha gracia, explica el proceso de construcción de la granja y su particular transformación de maestra a granjera.

Machos de entre siete y nueve meses

Durante la visita guiada, la responsable de La Pomposa intenta resumir todo su conocimiento sobre las alpacas. No en vano, se formó previamente para asumir el reto y aprender a tratar a estos animales que están pasando su primer mes en Tapia. La aclimatación de los ejemplares, todos machos de entre siete y nueve meses, está siendo muy buena. "Tenía miedo del cambio de alimentación, pues aquí hay más verde que en Extremadura, pero se están adaptando muy bien. Al principio era como una madre primeriza, muy pendiente de todo, pero ahora ya veo que están más contentas y activas", señala.

"Son animales mucho más inteligentes de lo que parece, además son muy curiosos y cariñosos", añade Castillo, que cuenta infinidad de detalles como el hecho de que son animales amantes de la rutina y gregarios, que necesitan vivir en grupo. Mención aparte merece su pelo, pues se conoce como "fibra de los dioses", por su buena calidad. De hecho, en función del pelo, puede variar el precio del animal. De ahí que su objetivo a largo plazo también sea comercializar la lana, cuyo kilo se vende a entre 60 y 100 euros.

La tapiega da cuenta además de la expectación que su proyecto está generando entre el vecindario. "Mucha gente no sabía lo que es una alpaca, con lo que están bastante intrigados, pero creo que gustan y llaman la atención", apunta. Para saber más, La Pomposa tiene ya las puertas abiertas.