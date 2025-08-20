Fallece, a los 82 años, José Manuel Peña, que fue alcalde, concejal y patrón mayor de Tapia

Tapia de Casariego despide a José Manuel Peña, de 82 años, conocido marinero y comerciante que fue alcalde entre 1981 y 1982 y concejal de la corporación tapiega durante dieciséis años. Peña, como todo el mundo le conocía en el concejo, falleció ayer, martes, en el hospital de Jarrio y será despedido este jueves, a las 12:00 horas, en un funeral que se celebrará en la iglesia de San Esteban.

El Ayuntamiento de Tapia ha decretado luto oficial y las banderas onderán a media asta desde el mediodía de este miércoles a la medianoche del jueves. "Desde el Ayuntamiento lamentamos el fallecimiento de uno de nuestros exalcaldes, vecino de Tapia", señala el alcalde, Pedro Fernández "Paxico", quien recuerda que el concejo ya despidió en 2006 a Francisco José Fernández Quintana, primer edil entre 1983 y 1989. Motivos de salud impidieron que Peña asistiera en 2024 al homenaje celebrado en Tapia a los exalcaldes y exconcejales en el marco de la celebración de los cuarenta y cinco años de las primeras elecciones democráticas.

Precisamente fue Quintana quien dio el relevo en la Alcaldía a Peña. Este último se presentó a los primeros comicios democráticos como número dos de José Manuel Fraga, quien dimitió a los dos años de mandato. Peña tomó entonces su testigo hasta 1983. Volvió a presentarse a las municipales de 1983 bajo la Agrupación Electores Independientes y logró tres concejales, pasando a liderar la oposición. Y en la oposición se mantuvo hasta 1995, cuando abandonó la política activa.

Concejal hasta 1995

En 1987 repitió como número uno de la candidatura Electores Independientes y sacó un concejal. En 1991 fue el cabeza de lista del Centro Democrático Social (CDS) y volvió a lograr un concejal y, en 1995 se presentó como número dos de la lista de Centristas Asturianos, que encabezaba el exdiputado popular Alfonso Román. En esta ocasión no lograron representación y Peña dejó su actividad como concejal.

Durante su vida activa también fue pescador y armador de diferentes barcos, el más conocido, el "Pachilán", una de las grandes embarcaciones del concejo que capitaneó junto a Francisco Arias. Durante varios años también fue patrón mayor de la Cofradía de Pescadores "San Pedro", de Tapia. Conocida fue también su faceta de comerciante, regentando junto a su mujer, Mary Martínez, el negocio Casa Peña, una pequeña tienda de pesca y pintura que se ubicaba frente a la antigua casa de cultura Juan de Mairena.

El matrimonio tuvo dos hijos, José Antonio y José Manuel, que hoy lloran a su padre. La capilla ardiente se instalará a partir de las tres de la tarde de este miércoles en el velatorio de Tapia, donde, a las 20:30 horas se rezará el rosario.