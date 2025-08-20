De París a Luarca para dar nueva a vida al casco de este pesquero valdesano

Mathias Méndez, artista francés con raíces españolas, ha trabajado durante dos jornadas para renovar la pintura del casco de la embarcación

Mathias Méndez &quot;Bebar&quot; ultimando la pintura del &quot;Fonmar&quot;

Mathias Méndez "Bebar" ultimando la pintura del "Fonmar" / R. T. C.

T. Cascudo

Luarca (Valdés)

El "Fonmar" ya no será una embarcación más del pujante puerto de Luarca. Este barco de bajura principalmente dedicado a la captura de salmonete puede presumir de ser el primero del concejo y posiblemente del Cantábrico en lucir en su casco una propuesta artística. Es obra de Mathias Méndez (París, 1993), más conocido como Bebar, un artista francés con raíces en suelo valdesano.

Aunque nació en París, sus padres son oriundos de Barcia y Luarca y al concejo de Valdés regresa cada verano desde la infancia. Precisamente sus raíces franco-españolas están muy presentes en sus coloridos murales y en las exposiciones que ya ha llevado a ciudades como Nueva York o Barcelona. Lo que nunca había hecho es pintar un barco y la ocasión se la puso en bandeja su amigo Alfonso Álvarez, armador valdesano que estos días estaba renovando la pintura de su embarcación.

Bebar posando desde el barco.

Bebar posando desde el barco. / R. T. C.

"La idea surgió casi de manera espontánea. Mi amigo de la infancia tenía una embarcación que necesitaba una nueva capa de pintura. Apenas 24 horas después de aterrizar en el aeropuerto de Ranón, ya estaba trabajando en la transformación del barco", cuenta Bebar, al que siempre le gusta "dejar huella" de su paso por tierras asturianas. El trabajo comenzó el lunes y este martes quedó prácticamente ultimado, a falta de los últimos retoques que dará cuando el "Fonmar" regrese al mar.

Cuenta el artista que le gustan los retos, pues ha pintado desde palas a edificios, pero nunca antes un casco de un barco y considera que es el primer artista en pintar uno en el Cantábrico. Apunta que es una propuesta atractiva para un puerto tan pintoresco como el de Luarca. Con todo, para no llamar en exceso la atención, decidió mantener el azul original de la embarcación como color dominante. Le añadió "tonos primarios vivos, dotándola de una nueva vida". Sin embargo, confía en poder renovar la pintura el próximo año y darle un giro, incluyendo gamas de colores menos habituales, como el rosa.

