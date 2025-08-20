El Unirock tomará este fin de semana Puerto de Vega con este apretadísimo programa y los aclamados "Barón Rojo" como cabeza de cartel

El Festival Unirock, con cuatro décadas de historia, regresa a Puerto de Vega este viernes con una edición cargada de actividad y con la mítica banda madrileña "Barón Rojo" como cabeza de cartel. Además, la cita regresa al origen al recuperar su ubicación original, en la explanada del muelle de la villa naviega, de ahí que el lema del Unirock 2025 sea "Back to the Origins".

"Con Barón Rojo regresaremos a nuestras raíces y cumpliremos el sueño de los fundadores de la asociación allá por el año 1983. Aquel sueño irrealizable en la época, el sueño de que Barón aterrizase en Puerto de Vega para participar en el Unirock. Va por todos ellos. Va por vosotros", señalan desde la Asociación Cultural Unirock que organiza el evento, en el que también tocará la banda alemana "Rage", la primera extranjera que toca en la cita de Puerto de Vega, y los grupos La Morgue, Blues & Decker y Blister.

Referente cultural

"Presentamos la edición más renovada y ambiciosa del emblemático festival, consolidando a Unirock como referente cultural, familiar e intergeneracional del norte de España. Con todas sus actividades totalmente gratuitas, este año apuesta firmemente por la sostenibilidad, la inclusión, la educación musical y la convivencia", señala la organización de la cita que comenzará el viernes con una programación centrada en el público familiar.

El viernes la actividad comienza a las 10:30 horas con un taller de construcción y decoración de instrumentos musicales, que tendrá lugar en la antigua aduana de Puerto de Vega. Se trata de un taller creativo dirigido a los más pequeños y en el que "podrán construir guitarras, bajos y micrófonos con materiales reciclados, guiados por monitores y colaboradores de Unirock". Señalan que esta actividad "impulsa la creatividad, el trabajo en equipo y el respeto medioambiental", pues los instrumentos creados serán protagonistas en la actividad de la tarde bautizada "Los Goonies del Metal".

Será a partir de las 15:00 horas cuando comience la yincana lúdico-educativa por las calles de Puerto de Vega. "Los más pequeños vivirán su propio Tributo al Rock mediante juegos, pistas y el descubrimiento de músicos y espacios clave para la historia local y el espíritu de comunidad", señala la organización.

Día grande

El día grande será el sábado, cuando el festival Unirock "vuelve a los orígenes, con un regreso histórico que rinde homenaje a la ilusión de los fundadores de ver a Barón Rojo en Puerto de Vega". La apertura de puertas será a las 12:00 horas y, a las 13:00 horas, tendrá lugar la sesión vermú con Blister, que este año contarán con la participación especial de Pablo García de Warcry.

A las 15:00 horas comenzará el "Tributo al Rock", una cita que llena las calles del pueblo con música en vivo por diferentes rincones. "Este año, como novedad, la salida se hará desde la explanada del puerto", aclara la organización. A partir de las 20:00 horas la música regresa al recinto.

A partir de las 20:00 horas, "la noche comienza con energía asturiana, humor y potencia musical". Comenzará La Morgue, seguidos de Barón Rojo, Rage y Blues and Decker.

Crece al domingo

Por primera vez, el festival se extiende hasta el domingo con una sesión vermú en la explanada del muelle en la que actuarán Coverage, Valvulina y un Dj set a cargo de Whitelxck. "Además, tendremos zona chili y foodtrucks para disfrutar y socializar en familia, manteniendo el ambiente rockero", añade la organización que defiende que todas las actividades son gratuitas. Del mismo modo, se ofrece aparcamiento junto al recinto y zona de acampada para los asistentes.

"La Asociación Cultural Unirock invita a familias, jóvenes, mayores y amantes de la música y la cultura a vivir esta edición especial, donde la música, la creatividad y la convivencia serán los verdaderos protagonistas. Back to the origins. Nos vemos en el muelle", zanja el colectivo organizador.