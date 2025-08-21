Descenso para todos en Navia: la versión lúdica de la prueba de natación llena de color y de humor el recorrido por la ría

Se podría decir que todo vale en el Mini Descenso de la Ría de Navia. Desde colchonetas a aletas, desde neoprenos a tablas de paddle surf. Es una prueba no competitiva en la que cualquiera se puede echar al agua con el único pretexto de pasarlo bien. Y ayer, gracias a la tarde de calor que se registró en la capital naviega, todo salió a las mil maravillas, con alrededor de doscientos nadadores recorriendo el tramo de 1.100 metros entre El Fornel y el puerto de la capital naviega.

Una imagen tomada desde una embarcación en la salida en El Fornel. / T. CASCUDO

"El Mini Descenso es la manera de devolverle a Navia un pedacito del Descenso oficial. En los últimos años éste se ha vuelto tan profesional que la gente local tiene miedo a echarse al agua; había que lograr que los que aquí se volvieran a reencontrar con el deporte. Esto no es competición, es una cita popular en la que la gente se lo pasa bien y eso es la base del deporte", subraya el presidente de la asociación Amigos de la Ría de Navia, Eduardo Artime. Ayer acompañó a los participantes, 193 inscritos de manera oficial, a bordo de una embarcación y junto a la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández; el concejal de Deportes, Juan Vicente Fernández, y la directora general de Actividad Física y Deporte del Principado, Manuela Ena.

Con el Mini Descenso, Navia despidió ayer una quincena de agosto de lo más ajetreada, en la que las citas clásicas del Descenso oficial se alternaron con los eventos festivos de las patronales de Nuestra Señora de la Barca y San Roque.

Las nadadoras Isabel Loriente e Isabel Suárez. / T. CASCUDO

"Esto es una fiesta, la ría se tiñe de color y todo el mundo participa, sepa nadar mejor o peor, esto es para todos", señaló María Peláez, naviega de 21 años y voluntaria de la prueba deportiva desde los 10 años. Ayer, con su tabla de paddle surf, no quiso perderse la cita, al tiempo que defendió la esencia del Descenso a nado de la ría y lo que supone para Navia: "Es emoción, ilusión, es una competición deportiva, pero también folclore y, además, traspasa las fronteras. Significa, sobre todo, unión". Y unión se vio ayer en el agua, con naviegos y visitantes de todas las edades disfrutando del chapuzón. También se vieron las calles abarrotadas y la gente agolpada en los miradores de la ría, como el parque Ramón de Campoamor, para animar a los aventureros. "Cada año se apunta más gente y para los críos es muy divertido, se pasan el trayecto jugando", señala la naviega Rebeca Toledano, que ayer prefirió seguir desde tierra la llamativa prueba. "Pon ahí que el agua está muy fría", apuntó su marido mientras se adentraba en la ría naviega.

Familias enteras se suman cada año a esta aventura. Muchos padres y madres, como Inés Fernández de Córdoba, buscan inculcar a sus hijos una tradición de la que disfrutaron siendo niños. "Vengo desde pequeña y a mí esto me recuerda a mi infancia, cuando me tiraba con mis amigos. Es muy divertido y familiar y quiero que mi hija Noelia lo disfrute", relata. La misma historia se repite en la familia de David Cañada, que ayer se echó al agua junto a su hijo. La naviega María Fernández también hizo el trayecto junto a su hijo Unai García: "Es muy divertido porque te lleva la corriente, el único problema puede ser la temperatura del agua".

Inés Fernández de Córdoba con su hija Noelia. / T. CASCUDO

La castropolense Isabel Loriente participó por tercer año y en compañía de varias amigas: "Es una fiesta, muy divertido porque al no ser competitivo es para todos". También los hubo primerizos como Noé Álvarez, de Villayón, que se animó a probar la divertida carrera. Pasadas las cinco de la tarde sonó la bocina que dio la salida y, a partir de ahí, la ría volvió a ser protagonista en Navia.