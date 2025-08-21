La gran mafia del cobre se adentra en el occidente asturiano: el rastro que deja y tres detenidos por la Guardia Civil

Un reguero de pruebas deja claro que una mafia del robo de cobre se asentó en el occidente asturiano para llevar el producto sustraído hasta Gerona, donde tendrían su base. La Guardia Civil lo ha detectado y detuvo en territorio asturiano a tres integrantes de este grupo delictivo, recuperando igualmente 4.435 kilos de cobre.

En concreto, los detenidos fueron interceptados circulando por la autopista A8, en sentido Oviedo y a la altura de punto kilométrico 431, en el término municipal de Cudillero. Iban "a bordo de una furgoneta con 4.435 kilos de cobre en su interior", ha explicado la Benemérita.

El vehículo "llamó la atención de dos patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, conocedores ya de la existencia de una banda de delincuencia que opera en la zona occidental del Principado de Asturias dedicada al robo y transporte hasta Gerona de cable de telefonía en desuso". Ya estaban sobre la pista de estos delincuentes.

Un reguero del delito por el Occidente

Desde el mes de julio, "la Guardia Civil viene detectado en varios puntos del occidente asturiano la existencia de cable de cobre o restos de funda de este cable escondidos en varios puntos". Según informa la Benemérita, estos hallazgos se dieron en la zona de Mohías (Coaña), donde "se localizaron en una finca numerosos trozos de manguera de un metro de longitud, sin el cable en su interior (sólo las fundas o cubiertas exteriores)".

Igualmente, "en un maizal de Serantes (Tapia de Casariego) se encontraron también numerosos fardos de cables de cobre de la misma longitud (es decir, de un metro), en esta ocasión sin las fundas, preparados posiblemente para su recogida". Y "también se localizó cableado de telefonía cortado en las proximidades de la gasolinera de Chiquín, en Serantes (Tapia de Casariego)"

Por todo ello, y con estos antecedentes previos, los agentes decidieron realizar una inspección del interior de la furgoneta, ratificando las sospechas de los agentes, que encontraron el cable de cobre escondido bajo placas de chatarra para dificultar su localización a primera vista.

Tras la identificación de sus ocupantes, pudieron conocer, que estas personas venían de Gerona, y su cometido era el de recoger el cable que otros cortaban y escondían previamente, transmitiéndoles las ubicaciones mediante una app de mensajería. Tras su recogida, el cobre debía ser transportado hasta su punto de origen, Gerona.

"Los puntos que tenían marcados para la recogida de material en esta ocasión eran de Vegadeo, comarca de Oscos, zona de San Tirso de Abres e incluso alguna de Lugo", han explicado desde la Guardia Civil. Los tres detenidos son tres hombres de 23, 31 y 32 años, vecinos de Gerona.

Cómo funcionan estos grupos

Desde el mes de julio, la Guardia Civil tiene constancia de "la existencia de un grupo de delincuencia organizado con asentamiento en Gerona, integrada por personas de nacionalidad marroquí y española, quienes se desplazan por todo el territorio nacional para hacerse con él".

Este es el funcionamiento: producen "la baja de la línea de cobre, teniendo pendiente su recogida por personal habilitado, aportándoles los puntos a través de una app de mensajería". El modo de operar de estas personas en la mayoría de las ocasiones es "utilizar identificaciones falsas de la empresa de telefonía (únicos habilitados para su recogida), para quitarlo de los postes, sobre todo en zonas aisladas. Posteriormente los trocean y los pelan en el mismo lugar (donde abandonan las fundas)".

"Una vez pelados", explica la Guardia Civil, "los dejan depositados en fardos de un metro de longitud y unos 40 o 50 kilos de peso cada uno para facilitar su transporte, ocultándolos hasta que es recogido". Esta labor "lleva tiempo, por lo que es previsible que permanezcan varios días por la zona".

La recogida la efectúan "habitualmente de noche, cuando tienen acumulada una determinada cantidad, en furgonetas o pequeños camiones de alquiler. Finalmente, regresan hasta allí con la carga, lo que dificulta el seguimiento del material sustraído".

Este sería el "modus operandi" del grupo detectado por la Guardia Civil en el Occidente, que ahora ha sido mermado con la detención de tres integrantes.