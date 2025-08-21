La hidroeléctrica de Grandas de Salime acoge un concierto de la OSPA el sábado

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) ofrece este sábado, en el marco de su programa OSPA de cerca, un concierto en la Central Hidroeléctrica de Grandas de Salime con motivo del 70.º aniversario de dicha instalación.

El objetivo de esta actividad es acercar la música sinfónica a nuevos públicos y escenarios, al tiempo que refuerza el compromiso de la formación con la descentralización cultural y la proximidad al territorio. La OSPA actuará también mañana en la Colegiata de Santa María La Mayor, en Salas. Ambos conciertos comenzarán a las 19.00 horas.

Bajo la dirección de Alejandro Cantalapiedra, la OSPA interpretará un programa que une la brillantez barroca con la expresividad romántica. En la primera parte se podrá escuchar el Concierto para dos trompetas en Re de Haendel, que contará con la participación como solistas de los trompetistas de la orquesta Maarten van Weverwijk y Vicente Vallet. A continuación, sonará la Sinfonía nº 4 de Schubert.

El recital de Salas será de entrada libre hasta llenar aforo, mientras que en el de la central hidroeléctrica ya están completas todas las localidades, para las que se dio prioridad a personas empadronadas en los concejos que limitan con el embalse.