El año nuevo en Luarca comienza con San Timoteo: "Este día es un sentimiento, el alma del año"

Con San Timoteo asomado a las puertas de la coqueta capilla que le da cobijo, el luarqués Tutús Suárez llama la atención de la multitud al grito de ¡Timoteoooo! Todos responden al unísono y la música estalla de la mano de la charanga "Los Repescaos". Es uno de los momentos más esperados del año para los valdesanos, que idolatran a este santo pequeñín, pero que atesora una tradición centenaria. Ayer nadie se quiso perder la célebre cita valdesana, que cumplió 115 años de historia.

Tutús Suárez, timoteíno de toda la vida y miembro de la Cofradía del santo desde su nacimiento, pisó el campo por primera vez con veinte días de vida y jamás falta a la cita: "Esto es un sentimiento, un vivir, el día enque se perdona todo. Para cualquier luarqués San Timoteo marca el año nuevo".

Él, ataviado como manda la tradición con chambrón (una especie de mandilón de cuadros con una T superpuesta), bastón y una «T» de pan colgada al cuello, se encarga de marcar el paso de la procesión, que comienza después del ya tradicional "Cumpleaños feliz". Tampoco falta el popular himno timoteíno, que los romeros corean una y otra vez.

Los novios

Tras él caminan Cristina Pérez y Diego Menéndez, "novia" de San Timoteo y "novio" de Santa Águeda, respectivamente. "Estamos muy contentos, esto es una tradición", señalaron en un momento del desfile por el campo. Otra "novia" (el equivalente a "Reina" de las fiestas) es Soraya López. A ella le tocó el protagonismo el año pasado, pero no faltó a la cita timoteína. Junto a su pandilla de amigas fue una de las más madrugadoras frente a la capilla del santo, donde no pararon de hacerse fotos para inmortalizar un momento muy esperado: "Esto es un sentimiento, el evento del año, algo que vivimos desde que nacimos", relataron.

Más veteranas en la fiesta son las gemelas valdesanas Isabel y Mercedes Rodríguez Sierra. "Tengo fotos en esa escalera de la capilla cuando no me llegaban los pies al suelo. Venimos de siempre, desde que nos traían nuestros padres, así que imagínate. Esto es lo máximo", señalan estas mujeres de 79 años, que nunca fallan a la cita con San Timoteo. Para ellas es la fiesta por excelencia: "Por todo, por la familia, por la misa, por la sidra...hay que celebrarlo". Ellas llegan pronto, antes de que la procesión cívica haga acto de presencia en el campo.

Música

La marabunta se concentró en Luarca alrededor de las diez de la mañana y, dos horas después, comenzaron a llegar al campo. La música corrió a cargo de las charangas "Picante" y "La Último y marchamos", además de la banda naviega "La Reina del Truébano", que capitanea el gaitero valdesano Luis Feito. Tampoco falta ningún año la charanga «Los Repescaos», formada por un grupo de músicos de la banda luarquesa "La Lira": "Toda la gente joven de la banda se anima a venir con este grupo que solo actúa este día. Lo disfrutamos porque para nosotros es el día más grande del año. Es verdad que Luarca está dividida entre los que prefieren el Rosario y los que optan por San Timoteo, pero nosotros somos timoteínos", señala Adrián Villarejo.

Fueron cientos de romeros, de edades muy diversas y atuendos coloridos los que se sumaron a la fiesta. El clásico chambrón de cuadros azules acepta variantes y ya los hay con los más variados estampados y también de todos los colores, como el llamativo naranja elegido por un grupo de papás de Luarca que se autodenomina "Los lapiceros". "Elegimos este color para que se vea bien a los niños en el campo y no perderlos", relatan. Sus hijos son compañeros de escuela y ellos han hecho piña para vivir la fiesta.

Memoria de Jano el de Raicedo

Entre los romeros, mil historias. Por ejemplo, la de Sara Redruello. Es nieta de Alejandro García "Jano el de Raicedo", quien, cuenta ella orgullosa, colocó el primer cenador en el campo. Uno de los terrenos que ocupan los romeros es propiedad de su familia y ellos lo alquilan a la Cofradía de San Timoteo, que se encarga de custodiar el terreno y organizar los festejos en honor al santo valdesano.

"Mi abuelo nos inculcó la importancia de venir unidos y lo hacemos desde 1997, ahora ya con la siguiente generación. Para cualquier valdesano San Timoteo significa el inicio del año, la vuelta a casa, la ilusión del día", relata Redruello nada más poner un pie en el campo. Tras su grupo llega la peña «Los Virachuchos», ataviados con un chambrón de intenso azul, como el de la bandera de Asturias que ondea sobre el carro donde cargan todo lo necesario para pasar el día en la fiesta. "Esta fiesta es lo mejor, veníamos con nuestros padres y ahora alguno ya viene con sus hijos. Llevamos diecinueve años juntos", relatan mientras buscan su lugar en el campo.

"Es una fiesta única, muy bonita", señala el ovetense Pablo García, que es vicepresidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Le gusta especialmente la cita valdesana por el ambiente «familiar» y entre familia y amigos pasó el día.

"Una fecha clave"

La peña "ArrexúntaT" reunió ayer a sesenta personas. "Traemos sidra, empanada, croquetas..", relata Alba Gutiérrez que cargó todo el camino con un portavasos de sidra, que iba distribuyendo entre la comitiva. "Esta fiesta es el alma del año, una fecha clave que no se pierde nunca", señala. Lo sabe Javier Fernández, del grupo La Fuente. Por motivos laborales pasó una temporada en Almería y no dudaba en hacerse la kilometrada para asistir a la cita timoteína, incluso en una ocasión fue un viaje de ida y vuelta. "Es la fiesta más importante", cuenta mientras corta jamón para su grupo. "Nos pasamos años diciendo que había que traer un jamón y el año pasado empezamos a hacerlo", señala.

Los más originales vehículos se pudieron ver ayer en el campo. Como la bici adaptada por Borja Pérez para la ocasión. "La tengo para venir al campo nada más", explicó. Detrás de el apareció una peña con una antigua segadora reconvertida en carro que sacó una sonrisa a los romeros que observaban la curiosa comitiva.

Al final de todo, tras la banda La Reina del Truébano, llegó el popular carro de El Pardín, con diferentes viandas. Detrás, a pie, las autoridades con el alcalde, Óscar Pérez, a la cabeza. También el cura valdesano Emilio Menéndez participó en la caminata luciendo chambrón azul para la ocasión.

Con chambrón rosa y en hombros de su padre no se perdió detalle Candela Naveira, de 5 años. Hija de luarquesa, disfrutó como el que más de la celebración. Y es que no hay edad para vivir San Timoteo.